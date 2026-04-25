Комбрига ВСУ уличили в коррупционной схеме

РИА Новости: комбрига 58-й бригады ВСУ Шныру заподозрили в коррупционных схемах
Командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ивана Шныру подозревают в причастности к коррупционным схемам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.



По его данным, комбриг осуществляет закупки для своего подразделения через подконтрольное ему ООО «Армада». Информацию о возможном незаконном обогащении передали профильным украинским ведомствам сами военнослужащие ВСУ.

Пресс-служба бригады не стала опровергать эти сведения. Там также заявили о недопустимости их распространения в СМИ до соответствующего судебного решения.

Ранее сообщалось о задержании в Харькове заместителя командира этой же бригады — подполковника Бобровского. Его подозревают в получении взятки в размере 14 тысяч долларов за перевод военнослужащего в другое подразделение.

