Комбрига ВСУ уличили в коррупционной схеме
Командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Ивана Шныру подозревают в причастности к коррупционным схемам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
По его данным, комбриг осуществляет закупки для своего подразделения через подконтрольное ему ООО «Армада». Информацию о возможном незаконном обогащении передали профильным украинским ведомствам сами военнослужащие ВСУ.
Пресс-служба бригады не стала опровергать эти сведения. Там также заявили о недопустимости их распространения в СМИ до соответствующего судебного решения.
Ранее сообщалось о задержании в Харькове заместителя командира этой же бригады — подполковника Бобровского. Его подозревают в получении взятки в размере 14 тысяч долларов за перевод военнослужащего в другое подразделение.
Читайте также: