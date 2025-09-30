Комик Слепаков* объявил себя украинцем и анонсировал возвращение на мировую сцену

30 сентября 2025, 14:41

Семён Слепаков* (фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Спустя два года отсутствия на публичной сцене известный комик Семён Слепаков* анонсировал своё возвращение – правда, в формате небольшого квартирника на 400 человек в Лондоне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.