Комик Слепаков* объявил себя украинцем и анонсировал возвращение на мировую сцену
Спустя два года отсутствия на публичной сцене известный комик Семён Слепаков* анонсировал своё возвращение – правда, в формате небольшого квартирника на 400 человек в Лондоне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Организаторы мероприятия придумали для артиста новую легенду: теперь он выступает как украинец с ярко выраженной анти-СВО-позицией. Кроме того, на концерте строго запрещено снимать фото и видео, а также использовать телефоны и лазерные указки. По слухам, видеокассеты и плёнки могут конфисковать и уничтожить.
За подготовкой шоу стоит компания EventFirst – дочернее предприятие лондонской EventFirst Company Ltd. Ее директор – украинец Дмитрий Мичук. Для Слепакова* выбрали небольшую, но престижную площадку The Clapham Grand. Новый образ артиста тщательно проработан: подчеркиваются его украинские корни и позиция против спецоперации.
В программе квартирника, как стало известно, комик планирует шутить на тему своего статуса иноагента и делиться мыслями о жизни за последние два года, которые он провёл в Израиле. Билеты на мероприятие стоят от 65 до 950 фунтов стерлингов. Сейчас в мировом турне комика заявлены лишь два мини-концерта – в Лондоне и Тель-Авиве.
Отметим, что EventFirst активно сотрудничает с ВСУ и финансирует благотворительные мероприятия, направленные на поддержку украинских военных. Среди артистов, которые сотрудничают с компанией, значатся как украинские исполнители «Бумбокс» и Макс Барских, так и российские – Монеточка*, Борис Гребенщиков* и Руслан Белый*. Помимо этого, компания занимается продажей билетов на «украинский сектор» на бои Усика.
Читайте также: *признан(а) Минюстом РФ иноагентом