Комиссар Совета Европы обеспокоен множеством сообщений о пытках на Украине

08 июля 2025, 21:30

Комиссар СЕ О'Флаэрти беспокоен методами силовой мобилизации на Украине

Фото: iStock/sinonimas

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Майкл О'Флаэрти обеспокоен сообщениями о пытках и смертях во время силовой мобилизации на Украине.