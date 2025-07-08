Комиссар Совета Европы обеспокоен множеством сообщений о пытках на Украине

Комиссар СЕ О'Флаэрти беспокоен методами силовой мобилизации на Украине
Фото: iStock/sinonimas

Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Майкл О'Флаэрти обеспокоен сообщениями о пытках и смертях во время силовой мобилизации на Украине.



На сайте СЕ был опубликован меморандум омбудсмена о правах человека как элементе мира на Украине. В марте О'Флаэрти посетил Киев, где встретился с уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольгой Решетиловой, которая пожаловалась ему на большое количество жалоб, полученных её офисом, – более шести тысяч за 2,5 месяца.

В меморандуме сказано, что комиссар также получает многочисленные заявления о пытках и смертях при мобилизации. Подобные сообщения О'Флаэрти находит тревожными и призывает власти Украины полноценно расследовать происходящее.

СЕ советует Киеву создать специальный механизм для предотвращения нарушения прав человека во время мобилизации, а также призывает сотрудников военкоматов придерживаться принципа «нулевой терпимости» к пыткам и проходить специальную подготовку.

Анастасия Чинкова

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