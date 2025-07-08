Комиссар Совета Европы обеспокоен множеством сообщений о пытках на Украине
Комиссар Совета Европы (СЕ) по правам человека Майкл О'Флаэрти обеспокоен сообщениями о пытках и смертях во время силовой мобилизации на Украине.
На сайте СЕ был опубликован меморандум омбудсмена о правах человека как элементе мира на Украине. В марте О'Флаэрти посетил Киев, где встретился с уполномоченной по вопросам защиты прав военнослужащих ВСУ Ольгой Решетиловой, которая пожаловалась ему на большое количество жалоб, полученных её офисом, – более шести тысяч за 2,5 месяца.
В меморандуме сказано, что комиссар также получает многочисленные заявления о пытках и смертях при мобилизации. Подобные сообщения О'Флаэрти находит тревожными и призывает власти Украины полноценно расследовать происходящее.
СЕ советует Киеву создать специальный механизм для предотвращения нарушения прав человека во время мобилизации, а также призывает сотрудников военкоматов придерживаться принципа «нулевой терпимости» к пыткам и проходить специальную подготовку.
Читайте также: