В Харьковской области умерла женщина, пытаясь спасти сына от мобилизации
В городе Мерефе (Харьковская область) женщина преградила путь автобусу Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), в котором находился её сын. Когда матери не удалось спасти от мобилизации сына, она упала на дорогу без чувств, а после умерла, сообщают украинские СМИ.
Уточняется, что полицейский с силой оттолкнул женщину от автобуса. После того как ТЦК вместе с молодыми людьми уехал, мать мобилизованного потеряла сознание на проезжей части.
По предварительным данным, женщина умерла в машине скорой помощи.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что ТЦК будут перемещены в укрытия или под землю, а также будут работать онлайн из-за ударов ВС РФ. Эксперт уточнил, что количество призывников на Украине вряд ли уменьшится.
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