В Харьковской области умерла женщина, пытаясь спасти сына от мобилизации

08 июля 2025, 14:14

В Мерефе женщина умерла после того, как её сына увезли на автобусе ТЦК

Фото: iStock/Michele Ursi

В городе Мерефе (Харьковская область) женщина преградила путь автобусу Территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), в котором находился её сын. Когда матери не удалось спасти от мобилизации сына, она упала на дорогу без чувств, а после умерла, сообщают украинские СМИ.