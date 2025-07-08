Пленный Сычугов рассказал, что ВСУ набирают людей, но они куда-то исчезают

08 июля 2025, 08:13

Фото: iStock/Mariia Kokorina

В видеоролике, опубликованном Министерством обороны России, пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Сычугов заявил о значительных потерях украинской армии на фронте. Об этом пишет РИА Новости.