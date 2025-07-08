Пленный Сычугов рассказал, что ВСУ набирают людей, но они куда-то исчезают
В видеоролике, опубликованном Министерством обороны России, пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Сычугов заявил о значительных потерях украинской армии на фронте. Об этом пишет РИА Новости.
Он выразил мнение, что число погибших может достигать порядка миллиона человек, утверждая, что новобранцы «просто исчезают».
Сычугов рассказал, что в 2023 году он сам обратился в военкомат, чтобы получить справку для трудоустройства на завод. После медкомиссии ему выдали документы, по которым он должен был отправиться на фронт уже на следующий день. Несмотря на попытки уклониться от мобилизации, он был задержан сотрудниками военкомата.
По словам пленного, мобилизационный ресурс Украины истощается, и теперь на службу призывают мужчин возрастом ближе к 50 годам. В его родном городе Запорожье, по его словам, остались только сотрудники военкоматов, так как большинство мужчин уже призваны в армию. Сычугов также отметил, что воинские кладбища ежедневно пополняются новыми захоронениями.
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