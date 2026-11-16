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Срыв снабжения ВСУ под Красным Лиманом, ликвидация пунктов БПЛА и удар по ж/д станции «Запорожье»: последние новости СВО на 16 ноября

Фото: Минобороны РФ

Минувшие сутки отмечены масштабной работой российских средств противовоздушной обороны, ударами по тыловой инфраструктуре Украины и активными действиями группировок войск на нескольких направлениях. В свою очередь российские беспилотники поразили портовые и железнодорожные объекты, обеспечивавшие снабжение ВСУ, а подразделения ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотной авиацией, артиллерию, склады и живую силу противника на нескольких направлениях СВО. Подробности — в материале «Радио 1».




Ночная работа ПВО

Минувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 1336 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Чёрного и Азовского морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

В ночь на 16 ноября ВС РФ, российские беспилотники нанесли удары по портовым объектам и железнодорожным узлам, а также судам, перевозящим военные грузы для Украины. В результате ударов уничтожено морское судно типа «сухогруз» на морском переходе, которое доставляло в порт Черноморск военные и двойного назначения грузы для украинской армии. Кроме того, удар пришёлся на железнодорожный локомотив в районе станции «Запорожье», задействованный в перевозках грузов для обеспечения ВСУ.

Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ

Расчёты разведывательных беспилотников группировки «Восток» отследили пути возвращения украинских разведывательных БПЛА и тяжёлых гексакоптеров после выполнения задач в Запорожской области. Контроль над зонами их приземления помог вскрыть замаскированные командные точки беспилотной авиации противника, где находились операторы и техника для подготовки и запуска дронов.

Согласно данным Минобороны РФ, по выявленным объектам отработали экипажи 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б» 68-го армейского корпуса группировки «Восток». Огневое поражение уничтожило пункты управления вместе с размещённым там оборудованием. Удары нарушили деятельность подразделений беспилотной авиации ВСУ на этом участке. Потеря командных точек лишила противника возможности вести воздушную разведку и применять ударные гексакоптеры с этих позиций.

Удары по артиллерии и складам ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ
В Запорожской области операторы разведывательных БПЛА группировки «Восток» вскрыли огневые позиции украинской артиллерии, где размещались 155-мм американская буксируемая гаубица М777 и буксируемая гаубица «Богдана». Наблюдение за передовыми районами также позволило обнаружить полевой склад боеприпасов и зафиксировать перемещение наземных робототехнических комплексов, которыми противник подвозил материальные средства на позиции.

По выявленным целям операторы ударных дронов группировки нанесли серию точечных ударов. В результате слаженной работы уничтожены оба артиллерийских орудия, полевой склад с боеприпасами и материальными средствами, а также наземные робототехнические комплексы, задействованные для доставки снабжения на передовые позиции.

Срыв снабжения ВСУ под Красным Лиманом

Подразделения беспилотных систем 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» ведут активную работу по пресечению попыток украинских формирований по переброске личного состава, боеприпасов и материальных средств на Краснолиманском направлении. Минувшим днем объективный контроль зафиксировал прямые попадания FPV-дронов и уничтожение боевой бронированной машины, живой силы и наземных робототехнических комплексов ВСУ в населенном пункте Райгородок, который противник использует как исходный рубеж для безуспешных прорывов в сторону Красного Лимана.

САУ «Пион» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на Харьковщине

Артиллеристы группировки «Запад» круглосуточно поддерживают штурмовые и мотострелковые подразделения в зоне СВО и пресекают переброску резервов противника. Расчёты самоходных орудий бьют по опорным пунктам, артиллерийским батареям, вооружению и технике ВСУ, нанося удары там, где враг их не ждёт. Очередной целью экипажа самоходной установки большой мощности «Пион» стал пункт управления беспилотниками на Харьковском направлении. Получив разведданные, расчёт отработал с закрытой позиции на большой дальности. Огонь осколочно-фугасными снарядами вёлся на дистанции до 30 километров. В результате поражён пункт управления БПЛА, оборудованный в лесополосе. Кадры объективного контроля подтвердили попадание.

Успехи группировки войск «Центр»

Подразделения группировки «Центр» продолжают активные наступательные действия. Удары по живой силе и технике нанесены механизированной, воздушно-десантной и штурмовой бригадам, штурмовому полку ВСУ, трём бригадам морской пехоты, бригаде спецназначения «Азов» и четырём бригадам нацгвардии в районах Веровки, Голубовки, Михайловки, Новодонецкого, Новопавловки, Сергеевки, Старорайского, Урицкого и Яковлевки в ДНР. Потери украинских формирований составили до 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и три станции радиоэлектронной борьбы.

Елена Генералова

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