Срыв снабжения ВСУ под Красным Лиманом, ликвидация пунктов БПЛА и удар по ж/д станции «Запорожье»: последние новости СВО на 16 ноября
Минувшие сутки отмечены масштабной работой российских средств противовоздушной обороны, ударами по тыловой инфраструктуре Украины и активными действиями группировок войск на нескольких направлениях. В свою очередь российские беспилотники поразили портовые и железнодорожные объекты, обеспечивавшие снабжение ВСУ, а подразделения ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотной авиацией, артиллерию, склады и живую силу противника на нескольких направлениях СВО. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 1336 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской, Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Чёрного и Азовского морей. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныВ ночь на 16 ноября ВС РФ, российские беспилотники нанесли удары по портовым объектам и железнодорожным узлам, а также судам, перевозящим военные грузы для Украины. В результате ударов уничтожено морское судно типа «сухогруз» на морском переходе, которое доставляло в порт Черноморск военные и двойного назначения грузы для украинской армии. Кроме того, удар пришёлся на железнодорожный локомотив в районе станции «Запорожье», задействованный в перевозках грузов для обеспечения ВСУ.
Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУРасчёты разведывательных беспилотников группировки «Восток» отследили пути возвращения украинских разведывательных БПЛА и тяжёлых гексакоптеров после выполнения задач в Запорожской области. Контроль над зонами их приземления помог вскрыть замаскированные командные точки беспилотной авиации противника, где находились операторы и техника для подготовки и запуска дронов.
Согласно данным Минобороны РФ, по выявленным объектам отработали экипажи 152-мм буксируемых орудий «Гиацинт-Б» 68-го армейского корпуса группировки «Восток». Огневое поражение уничтожило пункты управления вместе с размещённым там оборудованием. Удары нарушили деятельность подразделений беспилотной авиации ВСУ на этом участке. Потеря командных точек лишила противника возможности вести воздушную разведку и применять ударные гексакоптеры с этих позиций.
Удары по артиллерии и складам ВСУ в Запорожской областиВ Запорожской области операторы разведывательных БПЛА группировки «Восток» вскрыли огневые позиции украинской артиллерии, где размещались 155-мм американская буксируемая гаубица М777 и буксируемая гаубица «Богдана». Наблюдение за передовыми районами также позволило обнаружить полевой склад боеприпасов и зафиксировать перемещение наземных робототехнических комплексов, которыми противник подвозил материальные средства на позиции.
По выявленным целям операторы ударных дронов группировки нанесли серию точечных ударов. В результате слаженной работы уничтожены оба артиллерийских орудия, полевой склад с боеприпасами и материальными средствами, а также наземные робототехнические комплексы, задействованные для доставки снабжения на передовые позиции.