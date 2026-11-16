16 ноября 2026, 09:59

Фото: Минобороны РФ

Минувшие сутки отмечены масштабной работой российских средств противовоздушной обороны, ударами по тыловой инфраструктуре Украины и активными действиями группировок войск на нескольких направлениях. В свою очередь российские беспилотники поразили портовые и железнодорожные объекты, обеспечивавшие снабжение ВСУ, а подразделения ВС РФ уничтожили пункты управления беспилотной авиацией, артиллерию, склады и живую силу противника на нескольких направлениях СВО. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ Удары по артиллерии и складам ВСУ в Запорожской области Срыв снабжения ВСУ под Красным Лиманом САУ «Пион» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на Харьковщине Успехи группировки войск «Центр»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Ликвидация пунктов управления БПЛА ВСУ

Удары по артиллерии и складам ВСУ в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Срыв снабжения ВСУ под Красным Лиманом

САУ «Пион» уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на Харьковщине

Успехи группировки войск «Центр»