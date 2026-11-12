В Воскресенске дом участника СВО подключили к газоснабжению

12 ноября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Мособлгаз подключил к газу дом участника спецоперации в Воскресенске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Собственный дом Юлия и её супруг, который сейчас находится в зоне СВО, построили в мае этого года. Одной из главных задач стала газификация жилья. Выполнить работы оперативно и с экономией для семейного бюджета помогла региональная льгота.

«Заявку на подключение Юлия подала через региональный портал госуслуг в конце лета, а осенью началась газификация. 10 ноября в новом доме заработал газовый котелю Теперь семья может приниматься за внутреннюю отделку и планировать переезд», – рассказали в пресс-службе.