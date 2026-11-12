В Воскресенске дом участника СВО подключили к газоснабжению
Мособлгаз подключил к газу дом участника спецоперации в Воскресенске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Собственный дом Юлия и её супруг, который сейчас находится в зоне СВО, построили в мае этого года. Одной из главных задач стала газификация жилья. Выполнить работы оперативно и с экономией для семейного бюджета помогла региональная льгота.
«Заявку на подключение Юлия подала через региональный портал госуслуг в конце лета, а осенью началась газификация. 10 ноября в новом доме заработал газовый котелю Теперь семья может приниматься за внутреннюю отделку и планировать переезд», – рассказали в пресс-службе.Догазификация домов жителей, имеющих льготный статус,– одна из приоритетных задач Мособлгаза. Благодаря региональным мерам дополнительной поддержки на подключении газа сэкономили более 550 жителей юго-востока Подмосковья.
Меры поддержки включают бесплатные работы по газификации внутри границ участка заявителя и покупку газоиспользующего оборудования на сумму до 80 000 рублей. Заявку на льготную социальную газификацию необходимо подавать на портале РПГУ по ссылке.