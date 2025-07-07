«Коммерсант»: ущерб от сбоев в аэропортах 5-6 июля превысил 20 млрд рублей
В результате сбоев в работе аэропортов 5-6 июля причиненный ущерб может превысить 20 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».
«Объем дополнительных издержек авиакомпаний в связи с веерными сбоями расписания по всей стране за сутки может достигать в среднем 20 миллиардов рублей», — рассказал изданию эксперт компании EXPO.UAV Дмитрий Дациков.
В материале отмечают, что только отмена одного рейса самолета Boeing 737-800 будет стоить авиакомпаниям в районе 15-23 миллионов рублей. Если следовать из предоставленных данных, то только в первый день общий объем затраченных средств от отмены полетов в трех аэропортах достигает от 3,9 до 5,9 миллиарда рублей.
Напомним, что Росавиация ограничивала полеты в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья.