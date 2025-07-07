Росавиация: в Саратове ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности
В аэропорту Саратова были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
На фоне этого стало известно об уничтожении беспилотников в нескольких областях. В небе над Орловским регионом было ликвидировано семь БПЛА ВСУ. Также о сбитии дронов сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.