Росавиация: в Саратове ограничили работу аэропорта для обеспечения безопасности

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В аэропорту Саратова были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщает Росавиация.



«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.

На фоне этого стало известно об уничтожении беспилотников в нескольких областях. В небе над Орловским регионом было ликвидировано семь БПЛА ВСУ. Также о сбитии дронов сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Иван Мусатов

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