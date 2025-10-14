Компания из США представила мобильные установки для Tomahawk

14 октября 2025, 07:12

Фото: iStock/lucky-photographer

Американская компания Oshkosh Defense анонсировала новую линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk. Об этом пишет РИА Новости.





На сайте организации сообщается, что эти установки соответствуют требованиям американской армии по созданию автономных систем.



На выставке Ассоциации армии США (AUSA), проходящей с 13 по 15 октября, Oshkosh Defense продемонстрирует три варианта пусковых установок:



