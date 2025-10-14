Компания из США представила мобильные установки для Tomahawk
Американская компания Oshkosh Defense анонсировала новую линейку мобильных пусковых установок для ракет Tomahawk. Об этом пишет РИА Новости.
На сайте организации сообщается, что эти установки соответствуют требованиям американской армии по созданию автономных систем.
На выставке Ассоциации армии США (AUSA), проходящей с 13 по 15 октября, Oshkosh Defense продемонстрирует три варианта пусковых установок:
- Многоцелевой автономный аппарат (X-MAV) — этот вариант способен запускать сразу четыре ракеты Tomahawk и обеспечивает полную автономность.
- Средний многоцелевой автономный аппарат (M-MAV) — оснащен современными навигационными системами, дистанционным управлением и автоматизированной загрузкой боеприпасов.
- Легкий многоцелевой автономный аппарат (L-MAV) — имеет модульную конструкцию и подходит для радиоэлектронной борьбы, а также для защиты от беспилотников.