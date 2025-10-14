14 октября 2025, 00:11

РИА Новости: ВСУ подменяют тела погибших бойцов, чтобы не платить компенсации семьям

Фото: iStock/Олег Копьёв

Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ жалуются на то, что украинское командование мешает опознавать погибших солдат. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.





В материале уточняется, что ВСУ намеренно подменяют тела умерших бойцов. Такая практика позволяет украинскому командованию избегать выплаты компенсаций семьям военнослужащих.



В качестве примера приводится случай, когда матерь солдата, погибшего в районе Садков Сумской области, никак не могла получить информацию о сыне. Результаты ДНК-теста обнаруженного тела несколько раз меняли, а в итоге выдали родственникам останки другого мужчины.





«Немаловажным фактором является условия хранения в львовских моргах, где тела военнослужащих собраны в кучу, когда легко можно перепутать вещи и документы», — добавили в российских силовых структурах.