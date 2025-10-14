Украинское командование обвинили в подмене тел погибших бойцов ВСУ
РИА Новости: ВСУ подменяют тела погибших бойцов, чтобы не платить компенсации семьям
Родственники военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ жалуются на то, что украинское командование мешает опознавать погибших солдат. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.
В материале уточняется, что ВСУ намеренно подменяют тела умерших бойцов. Такая практика позволяет украинскому командованию избегать выплаты компенсаций семьям военнослужащих.
В качестве примера приводится случай, когда матерь солдата, погибшего в районе Садков Сумской области, никак не могла получить информацию о сыне. Результаты ДНК-теста обнаруженного тела несколько раз меняли, а в итоге выдали родственникам останки другого мужчины.
Положенные денежные средства этой матери выплачивать отказались, так как официально ее сын все еще считался «пропавшим без вести». Собеседник агентства пояснил, что подобные подмены на Украине стали возможны из-за большого количества погибших и хаотичной эвакуации их тел.
«Немаловажным фактором является условия хранения в львовских моргах, где тела военнослужащих собраны в кучу, когда легко можно перепутать вещи и документы», — добавили в российских силовых структурах.Ранее сообщалось, что командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ проспал запланированную контратаку Украины на Сумском направлении после праздничного застолья.