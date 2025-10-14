Украинские штурмовики с наркотиками попали в плен в Сумской области
В районе села Алексеевка в Сумской области российские военные взяли в плен двух боевиков Вооруженных сил Украины. При себе у них оказались наркотики. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
Отмечается, что речь идет о военнослужащих 225-го отдельного штурмового полка ВСУ. В ходе досмотра у них обнаружили наркотические вещества и ампулы с неизвестными препаратами.
Ранее сообщалось, что командир этого украинского штурмового полка проспал запланированную его страной контратаку на Сумском направлении. Мужчина «очень хорошо» отпраздновал день специалистов логистического обеспечения ВСУ.
Напомним, что президент США Дональд Трамп официально подтвердил встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме на этой неделе.
Читайте также: