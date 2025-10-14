Украинские штурмовики с наркотиками попали в плен в Сумской области

14 октября 2025, 06:51

Двух штурмовиков ВСУ с наркотическими веществами взяли в плен в районе Алексеевки

Фото: iStock/Diy1

В районе села Алексеевка в Сумской области российские военные взяли в плен двух боевиков Вооруженных сил Украины. При себе у них оказались наркотики. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.