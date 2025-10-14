Трамп официально подтвердил встречу с Зеленским в эту пятницу
Трамп подтвердил планы на встречу с Зеленским в Белом доме 17 октября
Президент США Дональд Трамп подтвердил запланированную встречу с Владимиром Зеленским на этой неделе. Об этом пишет РИА Новости.
Американский лидер сделал свое заявление о предстоящих переговорах во время беседы с журналистами во вторник.
«Думаю, что да», — сказал он в ответ на вопрос о планах принять Зеленского в Вашингтоне 17 октября.Владимир Зеленский ранее выразил надежду на диалог с Трампом, желая вновь просить США о дальнобойном вооружении. Он говорил, что главной темой переговоров станет укрепление украинской системы противовоздушной обороны и возможные поставки ракет Tomahawk.
13 октября стало известно, что верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас вероятнее всего приезжала в Киев с целью обсудить детали нового удара по Москве.