Трамп официально подтвердил встречу с Зеленским в эту пятницу

14 октября 2025, 03:45

Трамп подтвердил планы на встречу с Зеленским в Белом доме 17 октября

Фото: iStock/ValleraTo

Президент США Дональд Трамп подтвердил запланированную встречу с Владимиром Зеленским на этой неделе. Об этом пишет РИА Новости.





Американский лидер сделал свое заявление о предстоящих переговорах во время беседы с журналистами во вторник.





«Думаю, что да», — сказал он в ответ на вопрос о планах принять Зеленского в Вашингтоне 17 октября.