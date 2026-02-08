«Комплекс уничтожения»: Запад испугался уникального подразделения ВС РФ
JW: подразделение «Рубикон» ВС РФ эффективно в зоне СВО
Российское элитное подразделение «Рубикон» демонстрирует высокую результативность применения беспилотников в современных боевых действиях прежде всего за счет работы не в составе комбинированных групп, а в более автономном и децентрализованном формате.
Об этом пишет немецкое издание Junge Welt. В материале отмечается непрерывное давление на противника в режиме 24/7. «Рубикон», как утверждает СМИ, постоянно создает угрозу на линии боевого соприкосновения.
Кроме того, бойцы ведут собственную разведку. А еще самостоятельно выбирают цели и не привязываются к задачам маневра бригад или взаимодействию с другими родами войск.
«Рубикон» — это автономный комплекс уничтожения», — пишут обозреватели.
О создании центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на базе одного из боевых подразделений стало известно в августе 2024 года. Среди ключевых направлений назывались подготовка инструкторов по БПЛА из действующих соединений и обучение операторов для выполнения боевых задач в зоне СВО.
ВС РФ начали прорыв последнего крупного укрепрайона ВСУ на направлении Славянск — Краматорск — Константиновка. Дальше сопоставимых оборонительных рубежей нет, а возможности быстро возвести новые — ограничиваются. Основным естественным препятствием остается Днепр.