08 февраля 2026, 18:11

JW: подразделение «Рубикон» ВС РФ эффективно в зоне СВО

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Российское элитное подразделение «Рубикон» демонстрирует высокую результативность применения беспилотников в современных боевых действиях прежде всего за счет работы не в составе комбинированных групп, а в более автономном и децентрализованном формате.





Об этом пишет немецкое издание Junge Welt. В материале отмечается непрерывное давление на противника в режиме 24/7. «Рубикон», как утверждает СМИ, постоянно создает угрозу на линии боевого соприкосновения.



Кроме того, бойцы ведут собственную разведку. А еще самостоятельно выбирают цели и не привязываются к задачам маневра бригад или взаимодействию с другими родами войск.





«Рубикон» — это автономный комплекс уничтожения», — пишут обозреватели.