Раскрыто число БПЛА, атаковавших Курскую область за сутки
Силы ПВО сбили 28 беспилотников ВСУ над Курской областью за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Речь идет о периоде с 09:00 7 февраля до 07:00 8 февраля. За это время противник 23 раза применил артиллерию по отселенным территориям. Кроме того, украинские дроны 10 раз сбрасывали взрывные устройства.
По словам главы региона, от атак никто не пострадал. Однако в селе Дичня Курчатовского района осколками повреждена кровля дачного дома.
Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Россией перехватили 22 вражеских БПЛА. Один из них, по данным Минобороны, уничтожили в Курской области.
