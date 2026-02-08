Раскрыто число БПЛА, атаковавших Курскую область за сутки

Достижения.рф

Хинштейн: 28 беспилотников ВСУ сбили в Курской области за сутки
Фото: iStock/Terry Papoulias

Силы ПВО сбили 28 беспилотников ВСУ над Курской областью за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.



Речь идет о периоде с 09:00 7 февраля до 07:00 8 февраля. За это время противник 23 раза применил артиллерию по отселенным территориям. Кроме того, украинские дроны 10 раз сбрасывали взрывные устройства.

По словам главы региона, от атак никто не пострадал. Однако в селе Дичня Курчатовского района осколками повреждена кровля дачного дома.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в небе над Россией перехватили 22 вражеских БПЛА. Один из них, по данным Минобороны, уничтожили в Курской области.

