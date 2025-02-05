Кондратьев: в Краснодарском крае загорелись нефтепродукты после атаки дронов ВСУ

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В Краснодарском крае начался пожар в резервуаре с нефтепродуктами после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности», — сообщил Кондратьев в своем telegram-канале.
Для ликвидации возгорания привлечены 55 человек и 19 единиц техники. Пожар удалось локализовать. По предварительной информации, пострадавших нет. Губернатор отметил, что ситуация по контролем главы Каневского района. Также военные отразили атаку беспилотников на регион со стороны киевских властей.
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