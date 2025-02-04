Дроны ВСУ ударили по Запорожской области

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Боевики ВСУ ударили по трем населенным пунктам Запорожской области, применяя беспилотники. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал вице-губернатор региона Антон Тицкий.
«Противник обстрелял центр Каменки-Днепровской из артиллерии, применив кассетные боеприпасы... Также враг предпринял попытку атаковать беспилотником многоквартирный жилой дом в Васильевке... В Пологовском районе зафиксированы атаки БПЛА по территории городского водоканала и зданию администрации села Босань. Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших. Возгораний нет», — сказано в публикации чиновника.
Запорожская область является российским субъектом по результатам сентябрьского референдума 2022 года. Помимо нее, в состав РФ вошли Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР), а также Херсонская область.
Киевский режим не согласен с итогами голосования и продолжает обстрелы указанных территорий.
Ранее сообщалось, кем прикрывались боевики ВСУ.
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