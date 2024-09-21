Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может пойти на признание поражения в боевых действиях и пойти на переговоры с РФ. Об этом Меркурис сообщил в своем блоге на YouTube.
Эксперт выдвинул предположение, что в ближайшее время президент Украины и его приближенные могут объявить гражданам, что государство больше не может продолжать боевые действия. Киевский режим признает поражение в конфликте, отметив запредельно высокие потери украинской армии, добавил Меркурис.
Он отметил, что, вероятно, западные страны не окажут Киеву запрашиваемую в настоящее время помощь. По мнению эксперта, у Украины нет других вариантов, кроме как договориться с Россией, согласиться на переговоры и прекратить огонь.
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