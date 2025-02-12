Состоялись первые телефонные переговоры Путина с президентом переходного периода Сирии

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Первые телефонные переговоры состоялись между президентом России Владимиром Путиным и президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В этой связи была подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения», — сказано в сообщении.Путин подчеркнул, что российская сторона готова оказать содействие в плане улучшения социально-экономической обстановки в Сирийской Арабской Республике (САР). Российский лидер пожелал аш-Шараа успешно решить задачи, которые стоят перед руководством САР.
В ноябре прошлого года сирийская оппозиция начала наступление на республиканскую армию. Башар Асад, будучи на тот момент президентом, покинул страну.
Ранее стало известно, какое соглашение аннулировала новая администрация Сирии.
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