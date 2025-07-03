В Липецком округе погибла пенсионерка в результате падения обломков БПЛА
В Липецком округе погибла пенсионерка в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Обломки беспилотника упали на частный жилой дом в Липецком округе. К сожалению, есть жертвы. Погибла женщина 1954 года рождения, проживавшая в доме», — пишет глава региона в своем telegram-канале.
Также известно, что в результате происшествия два человека получили ранения. Предварительно, их жизни ничего не угрожает. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь.
В связи с трагедией Артамонов выразил соболезнования и выехал на место инцидента. По его словам, информация о падении обломков БПЛА поступает из разных частей региона.