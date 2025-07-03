Росавиация: в Саратове ввели ограничения на полеты в целях безопасности
В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты для обеспечения безопасности. Об этом сообщает Росавиация.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Саратов», — передает представитель ведомства Артем Кореняко в своем telegram-канале.
Также известно о введении таких же ограничений в аэропорту Тамбова. Там воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты с 2:25 по московскому времени.
На фоне этого в ряде российских регионов введена опасность атаки беспилотников. Соответствующее предупреждение объявлено в Чувашии и Татарстане. К тому же опасность атаки БПЛА введена в Курской области.
Беспилотники атаковали и Липецкую область. В результате падения обломков дрона погибла пенсионерка. К тому же БПЛА упал на строящуюся многоэтажку в Ельце.