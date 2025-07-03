Пушков: США и Европа перестали верить в победу Украины в конфликте с РФ
По словам главы комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова, США и Европа перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«На Западе отказываются от поддержки так называемой украинской "теории победы". Первым это сделал Трамп, заявивший, что Киеву вообще не надо было даже начинать войну с Россией», — пишет Пушков.
Сенатор отметил, что европейские лидеры начали брать пример с США и перестали говорить о безоговорочной победе Украины. К тому же недавний саммит НАТО показал, что партнеры киевского режима все меньше готовы выполнять данные обещания украинским властям.
Как отметил Пушков, теперь никто о полной победе Украины не говорит. Сейчас ведется речь о том, чтобы не допустить полной победы России в конфликте.