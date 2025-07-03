Пушков: США и Европа перестали верить в победу Украины в конфликте с РФ

03 июля 2025, 06:05

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По словам главы комиссии Совфеда по информполитике Алексея Пушкова, США и Европа перестали верить в победу Украины в конфликте с Россией. Об этом политик написал в своем telegram-канале.







«На Западе отказываются от поддержки так называемой украинской "теории победы". Первым это сделал Трамп, заявивший, что Киеву вообще не надо было даже начинать войну с Россией», — пишет Пушков.