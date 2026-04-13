Конгресс в Москве объединит бизнес и ветеранов для развития сёл
В Москве 22 апреля 2026 года пройдет Конгресс «Герои нашего времени — опора развития сельских территорий России». Делегацию из Московской области пригласили присоединиться к работе площадки. Об этом сообщает оргкомитет Конгресса.
Встречу примет «НКО-Центр» по адресу: г. Москва, 4-й Вешняковский пр., 1, корп. 1. Программа стартует в 18:00 и завершится в 20:00 по московскому времени. Участники смогут приехать лично или подключиться онлайн.
АНО «Деловая гвардия» проводит форум ради поддержки социально ответственного бизнеса и вовлечения ветеранов СВО в развитие села. В центре обсуждения — продовольственная безопасность страны, новые точки роста для глубинки и роль патриотически настроенных предпринимателей. Организаторы намерены создать рабочие группы во всех регионах России. Им предстоит наладить связь между бизнесом, местной властью и ветеранами. Такой формат поможет участникам СВО начать свое дело, войти в управление поселениями и стать лидерами местных сообществ.
Отдельное внимание на форуме уделят проекту «Сельское подворье РФ 2023–2063». Оргкомитет пригласил представителей Госдумы, Совета Федерации, ТПП РФ, МТПП, «ОПОРЫ России», профильных министерств, муниципалитетов и фонда «Защитники Отечества». Регистрация открыта на портале «сельское-подворье.рф».
