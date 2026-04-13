«Радиостанция Судного дня» оставила новое послание

«Радиостанция Судного дня» передала слово «Ассамблея»
В эфире военной радиостанции УВБ-76, известной в сети как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», прозвучало новое голосовое сообщение. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщает источник, отслеживающий активность станции, на этот раз было слово «Ассамблея». Ранее в тот же день зафиксировали другое сообщение — «Люсоштоф».
УВБ-76 создали еще в 1970-х годах и обычно она транслирует постоянный жужжащий сигнал. Это и послужило поводом для ее неофициального названия.
20 марта сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» передала в эфир новые странные шифровки с пятью словами.
