Константин Меладзе оформил гражданство Грузии

03 июля 2026, 09:04

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Продюсер и композитор Константин Меладзе получил гражданство Грузии без лишней огласки. Этот паспорт стал для него вторым после украинского, срок действия которого он продлил в 2024 году. Об этом информирует Telegram-канал Mash.