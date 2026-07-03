Константин Меладзе оформил гражданство Грузии
Продюсер и композитор Константин Меладзе получил гражданство Грузии без лишней огласки. Этот паспорт стал для него вторым после украинского, срок действия которого он продлил в 2024 году. Об этом информирует Telegram-канал Mash.
Грузинское законодательство не допускает двойное гражданство без отдельного разрешения главы государства. Сохранить прежний паспорт можно лишь после личного одобрения президента Михаила Кавелашвили. По сведениям канала, такого решения в случае Меладзе не последовало.
На этом фоне возникает предположение, что музыкант отказался от украинских документов. Сам автор хитов «Самба белого мотылька», «Салют, Вера» и «Иностранец» сейчас живет в Италии. После оформления украинской ID-карты нового образца Меладзе остался без отчества «Шотович». В новых документах на Украине такие формы считают пережитком советской эпохи.
Константин Меладзе — известный продюсер и один из наиболее одарённых современных композиторов в сфере шоу-бизнеса. Он сотрудничает со многими артистами российской сцены, включая своего брата, вместе с которым создал один из самых успешных творческих союзов.
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