Модный блогер назвала россиянкам пять самых стильных образов на свидание

02 июля 2026, 21:12

Блогер Анита Глосс порекомендовала приходить на свидание в мини-юбке и рубашке

Анита Глосс (Фото: Instagram*/anitaagloss)

Блогер и эксперт по стилю Анита Глосс перечислила пять актуальных образов для свидания. Своими рекомендациями она поделилась в Telegram-канале «Русская мода».





По словам Глосс, одним из самых удачных вариантов станет сочетание мини-юбки и рубашки. Также она предложила обратить внимание на лаконичное короткое платье или прозрачную юбку в сочетании со слим-футболкой. Такой образ, как отметила модница, сочетает контрастные элементы, легкую загадочность и комфорт.





«Устоять невозможно не перед вещами, а перед женщиной, которая влюблена в саму себя», — говорится в публикации.