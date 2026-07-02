Модный блогер назвала россиянкам пять самых стильных образов на свидание
Блогер Анита Глосс порекомендовала приходить на свидание в мини-юбке и рубашке
Блогер и эксперт по стилю Анита Глосс перечислила пять актуальных образов для свидания. Своими рекомендациями она поделилась в Telegram-канале «Русская мода».
По словам Глосс, одним из самых удачных вариантов станет сочетание мини-юбки и рубашки. Также она предложила обратить внимание на лаконичное короткое платье или прозрачную юбку в сочетании со слим-футболкой. Такой образ, как отметила модница, сочетает контрастные элементы, легкую загадочность и комфорт.
«Устоять невозможно не перед вещами, а перед женщиной, которая влюблена в саму себя», — говорится в публикации.
Кроме того, в список модных решений вошли платье с имитацией корсета, а также блестящая юбка в сочетании с топом. Ранее стилист назвала трендовые аксессуары лета 2026. Подробности в нашем материале.