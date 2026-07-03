Сергей Лазарев удивил поклонников неожиданным образом
Музыкальный исполнитель Сергей Лазарев опубликовал в личном блоге забавное видео из домашней обстановки. В ролике артист стоит перед зеркалом в ванной и с серьёзным видом оценивает свой новый имидж.
Певец решил отрастить густые усы, при этом сбрив всю остальную растительность на лице. Он поправил причёску, поиграл бровями, а потом с лёгкой иронией произнёс: «Почему бы и да?».
Преображение папы оценил и его сын Никита. Когда Сергей спросил мальчика, нравится ли ему новый образ, из соседней комнаты донёсся восторженный голос подростка: «Прикольно! Оставляй!».
Ранее Лазарев рассказал, почему стал часто выкладывать совместные фото с детьми. По словам знаменитости, ограждать их от публичного внимания стало практически невозможно.
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