Сергей Лазарев удивил поклонников неожиданным образом

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Сетевое издание «Радио 1».

Реестровая запись СМИ Эл № ФС77-85036 от 10 апреля 2023 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

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