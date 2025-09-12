Константинов: Крым потребует от Украины возмещения ущерба из-за атак на регион

12 сентября 2025, 07:17

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Власти Крыма потребуют от Украины возмещения ущерба, который был причинен атаками на регион. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов.





Как объяснил чиновник РИА Новости, крымские власти начнут предъявлять свои претензии украинской стороне, как только начнется устройство нового миропорядка. По словам Константинова, одними извинениями Киев не ограничится.





«Наши иски по блокадам и диверсиям со стороны Украины, которые уже в суде, связаны с периодом до начала СВО. Когда начнется устройство нового миропорядка, мы будем разговаривать и о военных преступлениях Украины. И одними извинениями ее представители точно не отделаются», — рассказал Константинов.