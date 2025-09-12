Достижения.рф

Над Ленинградской областью ночью сбили более 30 дронов ВСУ

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО ликвидировали свыше 30 беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.



Падение обломков дронов ВСУ зафиксировали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе вне населенных пунктов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Отражение атаки беспилотников продолжается.

«В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — добавил Дрозденко.
По данным ТАСС, в связи с введением временных ограничений в аэропорту Пулково задержан или отменен вылет более 30 рейсов, включая воздушные маршруты в Челябинск, Стамбул, Сочи, Анталью и Москву.

В ночь с 11 на 12 сентября ВСУ также атаковали Московскую область. Силы ПВО Минобороны начали сбивать летящие на Москву беспилотники в 01:27 (мск). Общее количество уничтоженных БПЛА уже достигло девяти штук.
Мария Моисеева

