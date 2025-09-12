Над Ленинградской областью ночью сбили более 30 дронов ВСУ
Силы ПВО ликвидировали свыше 30 беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
Падение обломков дронов ВСУ зафиксировали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе вне населенных пунктов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Отражение атаки беспилотников продолжается.
«В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — добавил Дрозденко.По данным ТАСС, в связи с введением временных ограничений в аэропорту Пулково задержан или отменен вылет более 30 рейсов, включая воздушные маршруты в Челябинск, Стамбул, Сочи, Анталью и Москву.
В ночь с 11 на 12 сентября ВСУ также атаковали Московскую область. Силы ПВО Минобороны начали сбивать летящие на Москву беспилотники в 01:27 (мск). Общее количество уничтоженных БПЛА уже достигло девяти штук.