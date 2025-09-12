Над Ленинградской областью ночью сбили более 30 дронов ВСУ

12 сентября 2025, 06:48

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО ликвидировали свыше 30 беспилотных летательных аппаратов в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.





Падение обломков дронов ВСУ зафиксировали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также в Ломоносовском районе вне населенных пунктов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Отражение атаки беспилотников продолжается.





«В порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет», — добавил Дрозденко.