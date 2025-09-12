Мирошник обнародовал радиоперехват ВСУ с призывом стрелять по гражданским
Подразделения Вооруженных сил Украины на Серебрянском направлении в ЛНР получали прямые приказы открывать огонь по гражданским лицам. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Он также предоставил агентству запись радиоперехвата, на которой слышно, как командир подразделения ВСУ неоднократно приказывает уничтожать всех без разбора, включая гражданских лиц.
«Мужики, всех, кого кто видит, (убивать). (Все равно), гражданские или нет. (...) Мужики, смотрите, они вас всех сдают. (Убивать) всех подряд. Всех! Это приказ! Арчи, как принял?», — цитирует ТАСС запись.Мирошник охарактеризовал решение уничтожать гражданское население как военное преступление. Он отметил, что такие действия выполняются по политической установке киевского режима.
Попавшая в распоряжение сил РФ запись подтверждает ранее собранные показания пленных украинских бойцов. Солдаты ВСУ не раз сообщали о приказах «обнулять» мирное население.
«Чем это отличается от уничтожения жителей Хатыни, которое совершили такие же украинские коллаборационисты?!», — возмутился Мирошник.