12 сентября 2025, 03:01

Фото: iStock/Alex Kochev

Подразделения Вооруженных сил Украины на Серебрянском направлении в ЛНР получали прямые приказы открывать огонь по гражданским лицам. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.





Он также предоставил агентству запись радиоперехвата, на которой слышно, как командир подразделения ВСУ неоднократно приказывает уничтожать всех без разбора, включая гражданских лиц.





«Мужики, всех, кого кто видит, (убивать). (Все равно), гражданские или нет. (...) Мужики, смотрите, они вас всех сдают. (Убивать) всех подряд. Всех! Это приказ! Арчи, как принял?», — цитирует ТАСС запись.

Собянин: Силы ПВО Минобороны сбили два дрона ВСУ на подлете к Москве

«Чем это отличается от уничтожения жителей Хатыни, которое совершили такие же украинские коллаборационисты?!», — возмутился Мирошник.