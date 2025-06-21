Небензя: РФ предлагает Украине возобновить переговоры в Стамбуле после 22 июня
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ предложила Украине возобновить переговоры в Стамбуле после 22 июня. Об этом дипломат сказал во время заседания Совбеза организации.
«Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, - это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», — заявил Небензя.
Ранее президент США Дональд Трамп предупредил призывающих Киев продолжать боевые действия следить за языком и быть аккуратнее в выражениях. При этом американских лидер отметил, что Россия и Украина добились небольшого прогресса на переговорах.