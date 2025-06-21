Небензя: РФ предлагает Украине возобновить переговоры в Стамбуле после 22 июня

21 июня 2025, 00:45

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Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ предложила Украине возобновить переговоры в Стамбуле после 22 июня. Об этом дипломат сказал во время заседания Совбеза организации.







«Единственное, что еще может спасти Украину от полной катастрофы, - это незамедлительный выход на конструктивные и реалистичные переговоры, следующий раунд которых мы предлагаем провести в Стамбуле после 22 июня», — заявил Небензя.