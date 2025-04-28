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Два самолета МЧС успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас

Фото: iStock/Dirk von Mallinckrodt

Фото: iStock/Dirk von Mallinckrodt

Два самолёта МЧС России прибыли в иранский город Бендер-Аббас для ликвидации масштабного пожара в порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщило посольство РФ в Исламской Республике Иран, передает ТАСС.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Ударная волна выбила окна в радиусе нескольких километров.

После стало известно, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью, пострадав в результате инцидента. Президент России Владимир Путин быстро распорядился направить в Иран авиацию для оперативной помощи в тушении возгорания, угрожающего критической инфраструктуре.

Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильный ураган, российские спасатели сразу приступили к координации действий с местными властями. В ближайшее время ожидается прибытие третьего борта МЧС.

«С радостью сообщаем, что несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас. (....) Ждем еще один борт МЧС», — передает ТАСС слова посольства.
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Советский загранпаспорт Жириновского ушел на аукционе более чем за миллион рублей
Загранпаспорт Жириновского продали на торгах в Санкт-Петербурге за 1,1 млн рублей
27 апреля 2025, 23:35

Владимир Жириновский (Фото: kremlin.ru)

Загранпаспорт основателя и руководителя ЛДПР Владимира Жириновского продан на аукционе в Санкт-Петербурге за 1,1 млн рублей при стартовой цене в 100 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, где проходили торги.
Документ советского образца, выданный в 1992 году и действительный до 1997-го, содержит автограф политика и визы. Паспорт, выставленный как лот №750, сохранился в хорошем состоянии, несмотря на «следы бытования». На фотографии лота видна дата выдачи — 19 октября 1992 года.

«Лот №750. Заграничный паспорт В.В. Жириновского 1990-е. Продано за 1 100 000 рублей», — говорится в каталоге аукциона.
Известный российский политик и востоковед Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. Жириновский был не только политиком, но и символом целой эпохи. Он обладал феноменальной памятью и аналитическим складом ума, что позволяло ему делать политические прогнозы, поражающие своей точностью.

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Стала известна судьба раненых при авиаударе США по Йемену россиян
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Стала известна судьба раненых при авиаударе США по Йемену россиян
Пострадавших при ударе США по Йемену моряков из РФ перевезли в больницу Саны
27 апреля 2025, 23:34

Фото: iStock/sudok1

Трое российских моряков с танкера Seven Pearls, получивших ранения при авиаударе США по порту Рас-Иса в Йемене, доставлены на лечение в столицу страны Сану. Об этом РИА Новости сообщил представитель экипажа, добавив, что судно пока заблокировано администрацией порта без разрешения на выход.
По его словам, на борту остаются 21 российский гражданин, включая россиян с хроническими заболеваниями. У одного из моряков удалена щитовидная железа, и ему срочно требуется медицинское обследование.

«Знаю, что трое пострадавших находятся в столице Йемена. (....) Сегодня мы отошли от причала под предлогом, что нам нужна передышка, что дальше будет — мы не знаем», — поделился собеседник РИА Новости.
Экипаж обеспечен продовольствием, водой и медикаментами, но деморализован угрозой новых атак.

На 74-м году жизни скончался актер из «Людоеда» и «Кингсайза» Славомир Крыньский
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«Мы уже не работники. Мы просто хотим вернуться домой к своим семьям», — признался представитель экипажа.
Ранее 26 апреля министр иностранных дел движения «Ансар Алла» (хуситы) Джамаль Амир подтвердил, что пострадали моряки Роман Кашпора, Игорь Казаченко и Артём Ванин. Первый находится в состоянии средней тяжести, двое других получили легкие ранения.

Вечером 27 апреля стало известно, что в самолет авиакомпании «Россия» ударила молния во время посадки в Самаре. Boeing 737-800 с пассажирами на борту следовал в Российскую Федерацию из египетского города Хургады. Во время посадки в аэропорту Курумоч экипаж лайнера заявил о возможном поражении электричеством.

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Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов
Депутат Чаплин сообщил, что за сбор ряда грибов грозит уголовная ответственность
27 апреля 2025, 17:35

Фото: iStock/ Khrystynabohush

С приходом весны в лесах Подмосковья начался сезон грибов, однако необходимо помнить о мерах предосторожности и законодательных ограничениях. Об этом в разговоре с RT напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Депутат обратил внимание, что, с одной стороны, нужно сохранять осторожность и не собирать ядовитые грибы, к примеру, поганки и мухоморы.

«Кроме того, важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — подчеркнул Никита Чаплин.

Согласно закону, нельзя собирать такие растения и грибы, как рядовка мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая. Но федеральное законодательство дозволяет собирать грибы и ягоды для собственных нужд.

В то же время регионы могут устанавливать дополнительные ограничения, из-за этого перед походом в лес нужно узнать, какие именно недревесные ресурсы разрешено собирать, уточнил парламентарий.

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Кошки спасли Куклачева и его коллег во время землетрясения в Японии

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#грибы
#депутат
#закон
#лес
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МВД проверит «доктора», продающего «спасающий от рака» фильтр и чехол для биополя
Общественники требуют проверить на мошенничество доктора Александра Огулова
27 апреля 2025, 15:02

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

«Доктора народной медицины», продающего фильтры для воды, якобы спасающие от рака, проверят на мошенничество. Общественники направили соответствующее заявление в МВД, пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что в сети набирают популярность товары, которые продаёт Александр Огулов, называющий себя «доктором народной медицины». Он предлагает фильтры для воды стоимость 100 тысяч рублей, которые якобы спасут от рака, чехлы для телефонов с «защитой биополя», воду с частицами серебра за 20 тысяч рублей и прочие «оздоровительные» вещи.

Сомнительная деятельность Огулова привлекла внимание активистов правозащитного центра «Сорок сороков», которые отметили, что на подобные товары как правило ведутся пенсионеры и одинокие люди. После увлечения такими методами лечения они могут отказываться от классической медицины, что создаёт угрозу для их здоровья. Также общественников удивляют цены на продукцию.

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#медицина
#мвд
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Кошки спасли Куклачева и его коллег во время землетрясения в Японии
27 апреля 2025, 13:39

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)

На гастролях в Японии кошки спасли коллектив театра Куклачева во время землетрясения. Об этом заявил народный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР, артиста цирка Юрия Куклачева.
«Кошки издревле славятся своими возможностями чувствовать не только болезни хозяев, но и различные опасности. Когда много лет назад мы были на гастролях в Японии, то животные нас спасли от землетрясения», — подчеркнул Дмитрий в беседе с aif.ru.

Сын артиста цирка поделился, что за несколько минут до его начала хвостатые начали своими движениями намекать на свой дискомфорт и страх. Со слов Дмитрия, переводчик отметил, что подобным образом они указывают на скорую трагедию. Так кошки спасли артистов, уточнил сын Куклачева.

Дмитрий Куклачев обратил внимание на то, что порой встречаются истории, когда кошки спасают свои семьи от огня. Он пояснил, что благодаря уникальному обонянию пушистые чувствуют газ и предупреждают хозяина об опасности.

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