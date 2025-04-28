Два самолета МЧС успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас

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Два самолёта МЧС России прибыли в иранский город Бендер-Аббас для ликвидации масштабного пожара в порту Шахид-Раджаи. Об этом сообщило посольство РФ в Исламской Республике Иран, передает ТАСС.
Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Ударная волна выбила окна в радиусе нескольких километров.
После стало известно, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью, пострадав в результате инцидента. Президент России Владимир Путин быстро распорядился направить в Иран авиацию для оперативной помощи в тушении возгорания, угрожающего критической инфраструктуре.
Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильный ураган, российские спасатели сразу приступили к координации действий с местными властями. В ближайшее время ожидается прибытие третьего борта МЧС.
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После стало известно, что больше 1100 человек обратились за медицинской помощью, пострадав в результате инцидента. Президент России Владимир Путин быстро распорядился направить в Иран авиацию для оперативной помощи в тушении возгорания, угрожающего критической инфраструктуре.
Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильный ураган, российские спасатели сразу приступили к координации действий с местными властями. В ближайшее время ожидается прибытие третьего борта МЧС.
«С радостью сообщаем, что несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас. (....) Ждем еще один борт МЧС», — передает ТАСС слова посольства.Читайте также:
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Мария Моисеева