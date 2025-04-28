Стало известно, кому предназначался третий стул на встрече Трампа и Зеленского

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Во время встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Ватикане был подготовлен третий стул для переводчика. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники во французском дипломатическом ведомстве.
Формат встречи изменился в последний момент: лидеры США и Украины провели обсуждение тет-а-тет. По данным издания, инициатором прямого диалога стал президент Франции Эммануэль Макрон, убедивший Зеленского начать переговоры без посредников и разговаривать с Трампом напрямую.
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«Люди ломали головы насчет того, кому предназначался третий стул. Он предназначался для переводчика, но в итоге формат встречи превратился в тет-а-тет», — пишет автор статьи.26 апреля Эммануэль Макрон объявил в соцсети X, что провел «очень позитивные» переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме. Французский лидер подчеркнул, что Киев подтвердил готовность к безоговорочному прекращению огня. Владимир Зеленский намерен сотрудничать для достижения мирных целей, уточнил Макрон.
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Мария Моисеева