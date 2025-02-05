Контракт с Минобороны РФ в 2025 году: как заключить, условия, выплаты и льготы

Видео: Минобороны РФ
Для военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны РФ, предусмотрены государственные выплаты, социальные гарантии и льготы. Кроме того, государство заботится об их семьях. Подробнее рассказывает «Радио 1».
Контракт с Минобороны РФ и подготовка бойцов в Подмосковье
Контракт можно заключить на один, три или пять лет. Жителям Московской области при подписании контракта с Минобороны РФ единовременно выплачивается 1,9 млн рублей и федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей. Кроме того, бойцы получают ежемесячную зарплату от 204 тысяч рублей ежемесячно. При этом размер выплат зависит от воинского звания и должности. На ежемесячную выплату в размере 204 тысячи рублей могут рассчитывать рядовые. Сержанты получают от 232 тысяч рублей. Военнослужащим также присваивается статус ветерана боевых действий, по которому дополнительно ежемесячно выплачивается 3 тыс. 481 рубль.
За каждые сутки участия военнослужащего в активных наступательных действиях выплачивается 8 000 рублей и 50 000 — за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов. В случае захвата или уничтожения вражеской боевой техники выплачивается от 50 000.
Бойцам в Подмосковье предоставляется качественная и индивидуальная боевая подготовка, лучшая экипировка, а также обеспечивается особый уровень взаимодействия с родственниками.
Выплаты за награды
За получение наград военнослужащие получают отдельные выплаты. Так, за поощрение российским правительством положен один ежемесячный оклад, а за поощрение президентом РФ – два. Три оклада заплатят за присвоение почетных званий РФ и награждение знаками отличия РФ, а за награждение орденами и медалями РФ положено пять окладов. Кроме того, Героям России ежемесячно выплачивают 89 675 рублей.
Основные льготы для участников СВО
Для участников спецоперации предусмотрены кредитные каникулы, приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление по судебным делам, сохранение рабочего места на период действия контракта, преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности, академический отпуск.
Также военнослужащие получают статус ветерана боевых действий, который предусматривает отдельные льготы и выплаты.
Поддержка семей военнослужащих
Семьям военнослужащих также предоставляется ряд различных льгот, в том числе кредитные каникулы, жен бойцов СВО при наличии детей до 18 лет не могут сократить на работе, детям предоставляется обучение детей на бюджетной основе в вузах в пределах установленной квоты, а также внеочередное зачисление в детский сад, бесплатные завтрак и обед в школе, бесплатная продленка для учеников 1-6 класса, бесплатные кружки и секции, а также бесплатные социальные услуги на дому для пожилых родителей и многое другое.
Детям военных, попавших в плен или числящихся пропавшими без вести, будет ежемесячно выплачиваться сумма в размере прожиточного минимума, установленного для детей.
Выплаты за ранения в зоне СВО
При ранении в зоне СВО боец может получить до четырех миллионов рублей. Окончательная сумма выплат зависит от степени тяжести. За легкое ранение выплачивается от 100 тысяч рублей, а при тяжелых – три миллиона. За ранение, повлекшее инвалидность, предусмотрена выплата в размере четыре миллиона рублей. Также существуют страховые компенсации. Их размер составляет от 82 до 327 тысяч рублей.
При этом военнослужащему, уволенному с военной службы вследствие военной травмы или заболевания, полученных в связи с исполнением обязанностей по контракту, положено единовременное пособие в размере 3 миллионов 272 тысячи рублей.
Выплаты по инвалидности
Кроме того, бойцам, получившим инвалидность из-за травмы в зоне спецоперации, положена государственная пенсия. Инвалидам I группы — 23 069 рублей, инвалидам II группы — 19 224 рубля, инвалидам III группы — 13 457 рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная выплата по инвалидности в размере 7 605,52 рубля. Ее оформят без обращения. При этом участники СВО могут рассчитывать на ежемесячную денежную компенсацию военной травмы. Инвалидам I группы заплатят 22 908 рублей, II группы — 11 454 рубля, III группы — 4581,72 рубля.
Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону +7 495 990 7777.
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