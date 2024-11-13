Россиянка получила сообщение от тайно ушедшего на СВО сына

Фото: istockphoto.com/ru/Im Yeongsik
Жительница Дагестана получила сообщение на телефон от тайно ушедшего на СВО сына. Об этом информирует RT.
Закарья Алиев ушел на спецоперацию, хотя матери сказал, что работает охранником. В один из дней российский боец прислал ей свое фото в военной форме, которую ему якобы выдали на работе.
Через некоторое время женщина получила голосовое сообщение от незнакомого ей военнослужащего, который рассказал, что ее сын получил ранение и спасти его не удалось. Затем женщина получила еще одно сообщение с незнакомого номера.
Напомним, 12 ноября текущего года стало известно, что солдат ВС РФ Закарья Алиев в одиночку оборонял опорный пункт от подразделений ВСУ на протяжении 3 недель.
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Через некоторое время женщина получила голосовое сообщение от незнакомого ей военнослужащего, который рассказал, что ее сын получил ранение и спасти его не удалось. Затем женщина получила еще одно сообщение с незнакомого номера.
«Мама, я в госпитале. Со мной все хорошо, жив-здоров. Звонить пока не надо», — приводит RT текст сообщения.
Напомним, 12 ноября текущего года стало известно, что солдат ВС РФ Закарья Алиев в одиночку оборонял опорный пункт от подразделений ВСУ на протяжении 3 недель.
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Екатерина Коршунова