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Командира разведгруппы «Ахмата» с позывным Аид ранили в Курской области

Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko

Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko

Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид получил ранение во время выполнения боевой задачи в Курской области. Об этом проинформировал Telegram-канал «Дневник Мракоборцев».
В сообщении подчеркивается, что в связи с полученным ранением и необходимостью госпитальной помощи, командир группы временно не сможет выходить на связь. Отмечается, что ему необходим покой.

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.



Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находясь в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил о ежедневных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, по его мнению, составляют около 1,5 тысячи человек.

До этого стало известно, что полицейские на Украине «зарабатывают», привозя граждан в ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы).

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#армия россии
#всу
#удар
Боевики ВСУ бегут из Курской области
Подполье: более 20 военных ВСУ из теробороны сбежали из Курской области
13 ноября 2024, 16:14

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Более 20 солдат ВСУ без приказа руководства сбежали с позиций в Курской области на территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пророссийское подполье.
«По нашим данным, только за последние дни более 20 украинских военных из частей ТРО (территориальная оборона. — ред.) бросили свои позиции в Курской области и сбежали в сторону Сум», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям личного состава и техники 14 украинских бригад под Курском.

Сообщается, что удары были нанесены в приграничных районах Курской области, включая населенные пункты Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево и другие. По данным ведомства, операции проводились в нескольких районах, где сосредоточились украинские силы.


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#минобороны рф
#данные
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#авиация
#операции
#всу
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МИД РФ предупредило Запад, что если ВСУ ударит вглубь России, ответ будет разрушительным
13 ноября 2024, 15:50

Мария Захарова (Фото: riamediabank/ Сергей Гунеев)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Кремль воспримет разрешение ВСУ наносить удары вглубь территории России как непосредственное вовлечение стран НАТО в конфликт — это приведёт к разрушительным последствиям для Запада.
«Это изменит суть конфликта, его природу со всеми вытекающими последствиями. Ответ на использование западных дальнобойных систем по территории нашей страны будет неминуемым и разрушительным для них», — подчеркнула Мария Захарова.

Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации также предупредила лидеров Запада, что они играют с огнём. Их действия подтверждают важность проведения специальной военной операции на территории Украины.

Ранее сообщалось, что французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер Кир Стармер предпримут последнюю попытку уговорить президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена дать разрешение для украинской армии бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России.

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НАТО планирует подготовить Украину для продолжения конфликта с Россией
Блинкен: НАТО хочет подготовить Киев для продолжения конфликта с РФ в 2025 году
13 ноября 2024, 15:46

Фото: istockphoto.com/ru/Michele Ursi

НАТО планирует оказать военную помощь Киеву в таком масштабе, чтобы ВСУ были готовы продолжить вести боевые действия в 2025 году. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, пишет ТАСС.
По словам Блинкена, во время встречи все внимание уделялось тому, чтобы Киев в следующем году «мог быть в наиболее крепком состоянии».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обратился к Западу с призывом оказать критически важную помощь на фоне удара ВС России по военным объектам в Киеве. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Российские военные нанесли удар по скоплениям ВСУ под Курском
Минобороны: ВС России нанесли удар по силам 14 бригад ВСУ в курском приграничье
13 ноября 2024, 15:37

Фото: istockphoto.com/Aleksandr Golubev

Армейская авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям личного состава и техники 14 украинских бригад под Курском. Об этом информирует МО РФ.
Сообщается, что удары были нанесены в приграничных районах Курской области, включая населенные пункты Александрия, Богдановка, Викторовка, Гуево и другие. По данным ведомства, операции проводились в нескольких районах, где сосредоточились украинские силы.

Также оперативно-тактическая авиация и ракетные войска атаковали резервы шести украинских бригад в Сумской области Украины, сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Депутат Верховной рады озвучил реальные данные о потерях ВСУ на фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Депутат Верховной рады озвучил реальные данные о потерях ВСУ на фронте
Депутат Рады оценил ежедневные потери в ВСУ в 1,5 тысячи человек
13 ноября 2024, 15:19

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находясь в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, сообщает о ежедневных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, по его мнению, составляют около 1,5 тысячи человек. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ссылаясь на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Литвиненко, в конце октября заявил, что украинские власти планируют призвать еще 160 000 человек в ряды ВСУ.

Дубинский отметил, что «режим политических некрофилов» под руководством Владимира Зеленского намерен призывать по 50 — 55 тысяч человек в месяц в течение трех месяцев, что составляет примерно 1,7 — 1,8 тысячи человек в день. Он добавил, что этот период совпадает с инаугурацией Дональда Трампа и предполагаемыми планами украинского руководства продолжать свои действия.

«Три месяца — это как раз до инаугурации и полноты власти Трампа, пока эти хотят продолжать свое кровавое пиршество. Полторы тысячи – 1,8 тысячи человек — это ежедневные потери войск. День их кривляний — минус 1500 мужчин», — написал он.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Трамп, победивший на выборах, обещал решить конфликт на Украине через переговоры и утверждал, что сможет сделать это за один день. В России считают, что такая задача слишком сложна для простого решения.

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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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«ВХ»: Армия России нанесла комбинированный удар по Киеву
13 ноября 2024, 15:07

Фото: istockphoto/ Vadven

Вооружённые силы Российской Федерации нанесли комбинированный удар БПЛА, баллистическими и крылатыми ракетами по Киеву, информирует Телеграм-канал «Военная хроника».
Среди поражённых объектов в столице Украины — 195-я центральная база железнодорожной техники. Ещё беспилотные летательные аппараты были запущены в районе Парка партизанской славы на востоке Киева — там располагается 1899-я центральная база ремонта и хранения средств связи, бронетанковый завод украинской столицы и 482-й конструкторско-технологический центр.

С ночи 13 ноября наносятся удары дронами в районе аэропорта Васильков.

10 ноября Вооружённые силы Украины атаковали Российскую Федерацию 84 беспилотниками. Все беспилотные летательные аппараты сбиты или подавлены радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Министерство обороны уверено, что главной целью украинской армии была Москва.

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#украина
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#оружие
#удар
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Россиянка получила сообщение от тайно ушедшего на СВО сына
Жительница Дагестана получила сообщение от ушедшего втайне на СВО сына
13 ноября 2024, 15:04

Фото: istockphoto.com/ru/Im Yeongsik

Жительница Дагестана получила сообщение на телефон от тайно ушедшего на СВО сына. Об этом информирует RT.
Закарья Алиев ушел на спецоперацию, хотя матери сказал, что работает охранником. В один из дней российский боец прислал ей свое фото в военной форме, которую ему якобы выдали на работе.

Через некоторое время женщина получила голосовое сообщение от незнакомого ей военнослужащего, который рассказал, что ее сын получил ранение и спасти его не удалось. Затем женщина получила еще одно сообщение с незнакомого номера.

«Мама, я в госпитале. Со мной все хорошо, жив-здоров. Звонить пока не надо», — приводит RT текст сообщения.

Напомним, 12 ноября текущего года стало известно, что солдат ВС РФ Закарья Алиев в одиночку оборонял опорный пункт от подразделений ВСУ на протяжении 3 недель.

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Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву
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В Раде заявили о готовности Киева сдать Курахово
Нардеп Дубинский: в офисе Зеленского готовятся к сдаче Курахово
13 ноября 2024, 14:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

В офисе Владимира Зеленского уже начали подготовку к сдаче Курахово в ДНР. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвиняемый на Украине в госизмене.
«Шайка журналистов из Офиса президента уже начала информационную подготовку к сдаче Курахово. В частности, холопам сообщили, что теперь это тоже неважный город, каким в свое время стал Угледар, потому что оборудование Кураховской ТЭС демонтировано и вывезено», — заявил Дубинский в своем Telegram-канале.

В настоящее время депутат находится в украинском СИЗО. Его обвиняют в госизмене.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ, действующих в районе Курахова, сообщало, что ВСУ готовы отступить с позиций в городе. По словам украинского командующего, бойцы ВС РФ ведут атаки с нескольких сторон. Согласно информации издания, «он и его войска готовы отступить, однако у них пока нет приказа сверху».

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Зеленский обратился к Западу после удара по Киеву
Зеленский потребовал от Запада критически важной помощи после удара по Киеву
13 ноября 2024, 14:44

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский в социальной сети X обратился к западным союзникам с призывом оказать критически важную помощь на фоне удара российских войск по военным объектам в Киеве.
По его словам, «критически важно», чтобы украинская армия обладала всеми необходимыми средствами для обороны. Зеленский также поблагодарил союзников Киева и напомнил, что поставка ракет для систем противовоздушной обороны и выполнение соглашений по производству и поставкам в военной сфере являются необходимыми усилиями.

Он добавил, что окончание этого конфликта напрямую зависит от силы украинских солдат. Мир достигается с помощью силы, заключил Зеленский.

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