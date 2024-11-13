Командира разведгруппы «Ахмата» с позывным Аид ранили в Курской области

Фото: istockphoto.com/Evgen_Prozhyrko
Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид получил ранение во время выполнения боевой задачи в Курской области. Об этом проинформировал Telegram-канал «Дневник Мракоборцев».
В сообщении подчеркивается, что в связи с полученным ранением и необходимостью госпитальной помощи, командир группы временно не сможет выходить на связь. Отмечается, что ему необходим покой.
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находясь в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил о ежедневных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, по его мнению, составляют около 1,5 тысячи человек.
До этого стало известно, что полицейские на Украине «зарабатывают», привозя граждан в ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы).
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские военные нанесли удар по скоплениям ВСУ под Курском
«ВХ»: Армия России нанесла комбинированный удар по Киеву
В Раде заявили о готовности Киева сдать Курахово
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, находясь в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, сообщил о ежедневных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые, по его мнению, составляют около 1,5 тысячи человек.
До этого стало известно, что полицейские на Украине «зарабатывают», привозя граждан в ТЦК (территориальные центры комплектования, так на Украине называют военкоматы).
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Российские военные нанесли удар по скоплениям ВСУ под Курском
«ВХ»: Армия России нанесла комбинированный удар по Киеву
В Раде заявили о готовности Киева сдать Курахово
Дарья Осипова