В Подмосковье работает программа соцподдержки контрактников и их семей
В Московской области действует масштабная программа социальной помощи военнослужащим-контрактникам и членам их семей. Региональный пакет льгот насчитывает 75 различных мер, причём 32 из них предоставляются исключительно за счёт областного бюджета.
Помимо федеральных выплат и разовых пособий, контрактники имеют доступ к дополнительным гарантиям. Для иностранцев, подписавших контракт с Минобороны, значительно упростили процедуру получения гражданства Российской Федерации.
В приоритете — поддержка ветеранов боевых действий. Им гарантировано бесплатное социальное обслуживание, а также медицинская реабилитация в трёх профильных центрах региона. Ознакомиться с исчерпывающим перечнем преференций можно на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области, а также через специальный навигатор на региональном портале госуслуг.
Особое внимание уделяется семьям военнослужащих. Для них предусмотрена помощь в трудоустройстве, бесплатное питание детей в школах и первоочередное зачисление в детские сады. Кроме того, члены семей контрактников могут претендовать на льготные условия при поступлении в вузы.
Размер денежного довольствия определяется занимаемой должностью. По информации областных властей, ежемесячные оклады рядовых стартуют от 204 тысяч рублей, сержантов — от 232 тысяч, а заместителей командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Дополнительно предусматриваются премии и надбавки за успешное выполнение боевых задач. Все детали о заключении контракта и доступных льготах можно уточнить на специализированном портале «контракт.мо» или по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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