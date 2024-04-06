Контратака ВСУ в Часовом Яре, штурмы ВС РФ в Семёновке: последние новости СВО

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ВС РФ заняли несколько опорных пунктов противника на Северском направлении. Тактического успеха также удалось достичь российской армии на Донецком направлении. О последних событиях в зоне спецоперации и о том, где перешли в контратаку ВСУ, расскажет редакция «Радио 1».
Запорожское направление
Российские войска нанесли удары по стратегическим объектам противника в Запорожье, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Активные бои зафиксированы в районе Работино и северо-западнее Вербового. Украинские формирования продолжают оборудование второй линии обороны в районе Орехова.
Стороны активно применяют средства дальнего поражения.
Северское направление
На Северском направлении в районе Веселого подразделения ВС РФ заняли один из опорных пунктов противника и предприняли успешную атаку со стороны Берестового в направлении Выемки.
Бахмутское направление
Украинские подразделения перешли в контратаку на окраинах Часового Яра. Идут встречные бои, ВС РФ сдерживают оборону и не дают противнику продвинуться. Подразделения российских ВДВ закрепились на позициях на восточной окраине микрорайона Новый.
Авдеевское направление
На Авдеевском направлении штурмовые группы ВС РФ закрепляются в центре Семеновки, противник наносит по ним удары артиллерией и дронами. В результате противостояния, ВСУ лишились нескольких единиц техники западного образца.
Херсонское направление
На Херсонском направлении ВС РФ уничтожили очередную лодку с личным составом противника, направлявшуюся для проведения ротации на плацдарме в Крынках.
Донецкое направление
Российским бойцам удалось достичь тактических успехов в Новомихайловке и Георгиевке. В Первомайском российские войска стремятся выбить из н.п. остатки украинского гарнизона. В районе Уманского – встречные бои.
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