MWM: Россия захватила наиболее мощный танк Leopard 2 из переданных ВСУ

Фото: iStock/Longfin Media
Кадры из зоны СВО подтверждают, что РФ захватила наиболее мощную версию немецкого танка Leopard 2 из числа поставленных Украине. Об этом сообщил Military Watch Magazine.
«Видеозапись, опубликованная 21 апреля, подтвердила, что российские наземные подразделения захватили танк Leopard 2А6 в ходе столкновений с украинскими войсками», – указано в публикации.
Отмечается, что модификация Leopard 2A6 представляет собой наиболее мощный вариант немецкого танка Leopard 2, который получили ВСУ. Среди европейских танков его превосходит лишь небольшое количество машин Leopard 2A7, которые были приняты на вооружение в конце 2010-х годов.
Парк имеющихся в распоряжении украинских военных танков Leopard 2 понес тяжелые потери с момента провальной попытки контрнаступления. При этом именно модификация Leopard 2A6 стала одной из первых машин западного производства, уничтоженной РФ. Сейчас сообщения о применении этих танков на фронте стали значительно реже. Ожидания Запада, касающиеся характеристик боевой машины, не оправдались.
Ранее в России наградили бойцов за подбитые ими в зоне спецоперации танки Leopard 2. Военнослужащие получили денежные сертификаты на 500 тысяч рублей. Торжественная церемония прошла в штабе Московского военного округа. Денежное вознаграждение за подбитые немецкие «Леопарды» получили шесть российских бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной операции.
Читайте также:
Российский артиллерист уничтожил танк Leopard 2 первым же снарядом
МО: Очередной танк Abrams уничтожен на Авдеевском направлении
Российский беспилотник уничтожил танк Leopard на Донецком направлении — видео
Дарья Осипова