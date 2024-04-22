Российские бойцы вступили в бой с превосходящими силами ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине недостает около 1300 штатных священнослужителей, работающих вместе с военнослужащими. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Кирилл в программе на телеканале «Россия 24».