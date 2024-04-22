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Два штурмовика группы «Восток» вступили в бой с восемью военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) и заняли их укрепленные позиции, сообщили РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.
По информации ведомства, столкновения произошли в районе Волновахи к югу от Донецка. В частности, штурмовое подразделение мотострелкового полка 5-й общевойсковой армии военной группы «Восток» из Приморья заняло укрепленные позиции ВСУ.
Россияне под руководством офицера с позывным Саваль провели успешную разведку боем и зачистили укрепленные позиции противника. В результате боя россияне взяли в плен несколько украинцев.
Ранее сообщалось, что десантники Бурятии и Забайкалья заняли опорные пункты ВСУ под Часовым Яром и взяли в плен нескольких бойцов ВСУ.
До этого стало известно, что Украина готовится к контрнаступлению с новым поставленным Западом оружием.
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Россияне под руководством офицера с позывным Саваль провели успешную разведку боем и зачистили укрепленные позиции противника. В результате боя россияне взяли в плен несколько украинцев.
Ранее сообщалось, что десантники Бурятии и Забайкалья заняли опорные пункты ВСУ под Часовым Яром и взяли в плен нескольких бойцов ВСУ.
До этого стало известно, что Украина готовится к контрнаступлению с новым поставленным Западом оружием.
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Александр Климов