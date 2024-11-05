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Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который оказывал помощь ВС России в рамках СВО, заявил, что военные ВСУ, с которыми он сталкивался, не желали оставаться в зоне боевых действий и обращались к нему с просьбой помочь им выехать в Америку. Об этом информирует РИА Новости.
В субботу силовые структуры России сообщили, что они вывезли гражданина США Дэниэла Мартиндейла с территории, контролируемой ВСУ.
Напомним, что Мартиндейл находился на Украине с 11 февраля 2022 года и в течение двух лет передавал России координаты украинских военных объектов, что неоднократно использовалось для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР в конце октября упоминал, что американец сыграл важную роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
Он также добавил, что среди украинских военных все еще есть те, кто придерживается нацистских идей и стремится одержать победу над Россией, но их боевой дух значительно снизился по сравнению с прошлым годом.
В Запорожской области зафиксированы взрывы и повреждения инфраструктуры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, что Мартиндейл находился на Украине с 11 февраля 2022 года и в течение двух лет передавал России координаты украинских военных объектов, что неоднократно использовалось для поражения техники и личного состава ВСУ.
Штаб обороны ДНР в конце октября упоминал, что американец сыграл важную роль в подготовке штурма села Богоявленка на угледарском направлении.
«Они считали, что веских причин продолжать воевать нет. Они были напуганы. Они просто хотели вернуться домой. А некоторые даже спрашивали, могу ли я помочь им с переездом в Америку. Их боевой дух полностью исчез», — сказал он.
Он также добавил, что среди украинских военных все еще есть те, кто придерживается нацистских идей и стремится одержать победу над Россией, но их боевой дух значительно снизился по сравнению с прошлым годом.
В Запорожской области зафиксированы взрывы и повреждения инфраструктуры. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова