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В конце октября в результате боевых действий в Брянской области был убит американский морпех в отставке Кори Навроцки. Об этом информирует издание Northpennnow.
Сообщается, что 35-летний ветеран морской пехоты, житель Лансдейла, дважды награжденный медалью «Пурпурное сердце», погиб во время разведывательно-диверсионной операции, в которой он участвовал в качестве добровольца в рядах Вооруженных сил Украины. Навроцки служил сержантом артиллерии на протяжении 20 лет и проходил службу в различных подразделениях.
Как сообщает Newsweek, Навроцки принимал участие в нескольких военных миссиях в Кувейте, Ираке и Афганистане, прежде чем уйти в отставку в 2021 году. На Украину он прибыл два месяца назад и получил военный билет в Киеве 4 сентября.
Мать Кори, Сэнди Розенски Навроцки, подтвердила гибель сына на своей странице в социальных сетях, выразив глубокую скорбь.
Пьяный военный ВСУ сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Как сообщает Newsweek, Навроцки принимал участие в нескольких военных миссиях в Кувейте, Ираке и Афганистане, прежде чем уйти в отставку в 2021 году. На Украину он прибыл два месяца назад и получил военный билет в Киеве 4 сентября.
Мать Кори, Сэнди Розенски Навроцки, подтвердила гибель сына на своей странице в социальных сетях, выразив глубокую скорбь.
Пьяный военный ВСУ сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова