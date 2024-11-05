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Воевавший на стороне ВСУ известный барабанщик-сатанист погиб в зоне СВО

Воевавший за ВСУ известный барабанщик-сатанист Состин погиб под Покровском
Фото: iStock/Michele Ursi

Фото: iStock/Michele Ursi

Бойцы ВС России на покровском направлении ликвидировали известного барабанщика-сатаниста Николая Amorth Состина, который воевал на стороне украинской армии. Об этом говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалев назвал Состина одним из лучших ударников страны. Вокалист «Заводи» Дмитрий Самсонов подчеркнул, что погибший внес большой вклад в развитие украинского блэк-металла.

Уточняется, что Состин находился на покровском направлении с прошлого вторника. Он погиб в возрасте 39 лет.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Стало известно необходимое условие для денацификации Украины
Ветеран ГРУ Винокуров: для денацификации Украины нужно устранить киевский режим
05 ноября 2024, 07:57

Фото: istockphoto/reflection_art

Ветеран ГРУ и руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров заявил, что достижение целей денацификации Украины невозможно без устранения текущего киевского режима. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что, хотя задача демилитаризации близка к разрешению, проблема денацификации требует более решительных шагов.

Винокуров подчеркнул, что нейтрализация угроз с территории Украины остается первоочередной задачей, так как «киевские террористы» могут попытаться дестабилизировать ситуацию на российской территории и даже осуществить прямое вторжение.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Появились данные о американском наемнике, который погиб во время попытки прорыва ДРГ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Появились данные о американском наемнике, который погиб во время попытки прорыва ДРГ
Northpennnow: при попытке прорыва ДРГ в Брянскую область убит наемник Навроцки
05 ноября 2024, 07:36

Фото: istockphoto/breakermaximus

В конце октября в результате боевых действий в Брянской области был убит американский морпех в отставке Кори Навроцки. Об этом информирует издание Northpennnow.
Сообщается, что 35-летний ветеран морской пехоты, житель Лансдейла, дважды награжденный медалью «Пурпурное сердце», погиб во время разведывательно-диверсионной операции, в которой он участвовал в качестве добровольца в рядах Вооруженных сил Украины. Навроцки служил сержантом артиллерии на протяжении 20 лет и проходил службу в различных подразделениях.

Как сообщает Newsweek, Навроцки принимал участие в нескольких военных миссиях в Кувейте, Ираке и Афганистане, прежде чем уйти в отставку в 2021 году. На Украину он прибыл два месяца назад и получил военный билет в Киеве 4 сентября.

Мать Кори, Сэнди Розенски Навроцки, подтвердила гибель сына на своей странице в социальных сетях, выразив глубокую скорбь.

Пьяный военный ВСУ сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь сбила над территорией России шесть БПЛА ВСУ
05 ноября 2024, 07:13

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 6 БПЛА над территорией Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — отмечается в Telegram-канале МО РФ.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Пьяный военный ВСУ сильно избил и изнасиловал знакомого в гостинице. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Минобороны: Разведчики ВДВ перекрыли один из маршрутов прорыва ВСУ в Курской области
ВС РФ заблокировали маршрут ВСУ в Курскую область минным шлагбаумом
05 ноября 2024, 05:46

Фото: iStock/Neznam

Российские силы восстановили госграницу в районе Глушковского района Курской области, заблокировав маршрут ВСУ с помощью минного шлагбаума, сообщает Минобороны.
«Тульские разведчики-десантники установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ пытались прорваться на нашу территорию», — информирует ведомство.
Украинские силы 6 августа предприняли попытку вторжения в Курскую область, но их продвижение было остановлено. По данным Минобороны, за время боев ВСУ потеряли около 30 тысяч солдат и значительное количество техники.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Киев пытался помешать российскому наступлению в Донбассе, но эти попытки оказались безуспешными.

В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции для защиты населения.

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#рф
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«Убитый» из Селидово подтвердил, что жив, и поздравил россиян с Днем народного единства
«РВ»: командир роты «Центр» опроверг сообщения об уничтожении дроном ВСУ
05 ноября 2024, 05:07

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Командир российской штурмовой роты «Центр» с позывным Канелло поздравил россиян с Днем народного единства, выступив в ответ на слухи о своей гибели.
Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ») передал, что после распространения видео Канелло узнал от жены о слухах в украинских СМИ, где утверждалось, что он был уничтожен дроном ВСУ.

На видео, где бойцы проверяли район Селидово, Канелло рассказал, что лично обследовал участок и убедился в отсутствии противника.

«На куражах сам влетел на этот участок — все разведали, противника не было... понял, что город наш», — поделился он.
Канелло ответил на дезинформацию, что западные противники всего лишь тешат эго и пытаются убедить свой народ, что у них длинные руки. Однако на деле длинные у них только языки.

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#всу
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В Киевской области произошли взрывы
ТСН: в Киевской области на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
05 ноября 2024, 03:54

Фото: istock / Leonid Ikan

Взрывы раздались в Киевской области Украины на фоне воздушной тревоги, передает телеканал ТСН в Телеграм-канале.
«Киевская область — взрывы», — спишет издание, ссылаясь на мониторинговые каналы.
До этого украинские информагентства сообщали о взрывах в Харькове, в районе Полтавы, а также в Житомирской области.

Согласно сведеньям онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоге звучит в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Хмельницкой областях страны.

Удары по приграничным и центральным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Илон Маск взял под контроль Украину
NZZ: Маск препятствует операциям ВСУ через Starlink
05 ноября 2024, 03:49

Фото: iStock/AdrianHancu

Илон Маск контролирует доступ Украины к спутниковой системе Starlink, решая, когда и где предоставлять доступ, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
Осенью 2022 года американский миллиардер отказался активировать сеть над Крымом, сорвав одну из операций украинских вооруженных сил.

Маск, по мнению издания, изменил отношение к помощи Киеву, так как считает, что «Путин не проиграет эту войну».

В случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября Маск может полностью отключить Starlink для украинской армии, чтобы помочь Трампу урегулировать конфликт.

На выборах демократов будет представлять Камала Харрис, республиканцев — Дональд Трамп.

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ВС РФ наносят удары по бронетехнике и живой силе ВСУ в Запорожской области
Рогов: в Запорожской области РФ нанесла удар по ВСУ с применением управляемых ФАБ-500
05 ноября 2024, 03:26

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Российские Вооруженные силы осуществляют массированный авиаудар с использованием бомб ФАБ-500, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), по позициям Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении.
Как сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, удары нацелены на уничтожение бронетехники и живой силы ВСУ.

В своем Telegram-канале Рогов отметил, что основной удар наносится в районе Орехова и распространяется на близлежащие населенные пункты Новоданиловка и Малая Токмачка. По его словам, атаки направлены против скоплений украинских сил, чтобы предотвратить их продвижение на этом участке фронта.

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#рф
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Харьков под ударами: в городе прогремела серия взрывов
«Общественное»: в Харькове на фоне воздушной тревоги прозвучала серия взрывов
05 ноября 2024, 01:57

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Харькове на Украине раздалась серия взрывов, сообщила телекомпания «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Харькове прогремела серия взрывов», — гласит оповещение.
В Харьковской области с 0:53 мск объявлена воздушная тревога. Сигнал звучит и в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях.

С октября 2022 года после взрыва на Крымском мосту российские вооруженные силы регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре, включая объекты энергетики и оборонной промышленности. С тех пор воздушные тревоги в Украине стали ежедневными и иногда распространяются на всю страну.

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