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Бойцы ВС России на покровском направлении ликвидировали известного барабанщика-сатаниста Николая Amorth Состина, который воевал на стороне украинской армии. Об этом говорится в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
Основатель групп Soom и «Пращур» Алексей Ковалев назвал Состина одним из лучших ударников страны. Вокалист «Заводи» Дмитрий Самсонов подчеркнул, что погибший внес большой вклад в развитие украинского блэк-металла.
Уточняется, что Состин находился на покровском направлении с прошлого вторника. Он погиб в возрасте 39 лет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что Состин находился на покровском направлении с прошлого вторника. Он погиб в возрасте 39 лет.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова