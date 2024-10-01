Стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсонской области

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В Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры. Об этом написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава областной военной администрации Александр Прокудин.
«Попали в объекты критической инфраструктуры», — написал он.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что мать попавшего в плен российского бойца шантажируют пытками сына. Отмечается, что ей неоднократно показывали видео с издевательствами над ним в режиме реального времени через видеосвязь. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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