Контратака ВСУ в Работино и «зачистка» Новомихайловки: последние новости СВО

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Минувшей ночью ВСУ нанесли очередной удар по Крымскому полуострову, выпустив 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. В отличие от противника, российские войска продолжают наносить точечные удары по военным объектам Украины. Так, ВС РФ поразили помещение в Чернигове, где располагался личный состав ВСУ. О том, как складывается обстановка на линии фронта и где удалось продвинуться ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».
Северское направление
Российские войска активно применяют на этом направлении авиацию и FPV-дроны, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Удары наносятся по опорным пунктам, живой силе и технике противника на подступах к Выемке, а также в Спорном и Верхнекаменском.
Бахмутское направление
ВС РФ перешли в штурмы и атакуют позиции противника на восточной окраине Часов Яра. ВСУ проводят хаотичное минирование выездов из микрорайона Канал по направлению к городу.
Авдеевское направление
Российские войска перешли в наступление на рубеже Уманское — Яснобродовка. А севернее Авдеевки военнослужащие ВС РФ наступают в направлении Новобахмутовки и Очеретино.
Запорожское направление
Штурмовые группы ВС РФ закрепляются в восточной части Работино, откуда ранее были выбиты украинские формирования. Противник предпринял несколько контратак, однако закрепиться не смог и отступил на северную окраину.
Донецкое направление
ВС РФ зачищают Новомихайловку и выбивают из населенного пункта остатки украинского гарнизона. В Георгиевке продолжаются встречные бои. В Красногоровке российские войска штурмуют позиции ВСУ при поддержке авиации и артиллерии.
Зафиксировано продвижение российских сил к югу от Первомайского и по направлению к Невельскому.
Встречные бои идут в районе Нетайлово и Уманского. ВС РФ пытаются вскрыть оборону противника на этом участке фронта.
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