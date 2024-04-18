ВС РФ ударили по артиллерии ВСУ на окраине Берислава

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Российские войска ударили по украинской артиллерии на окраине Берислава, пишет РИА Новости.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, украинской артиллерии в Херсонской области нанесён бомбовый удар. Он добавил, что ВСУ вели обстрел с окраины Берислава. Позиции противника находятся под контролем ВС РФ.
Помимо этого, российская армия ударила по подконтрольным Киеву Ивановке, Новотягинке, Змиевке. Ликвидировано порядка 30 военнослужащих Украины.
Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Помимо этого, российская армия ударила по подконтрольным Киеву Ивановке, Новотягинке, Змиевке. Ликвидировано порядка 30 военнослужащих Украины.
Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по пригороду Харькова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева