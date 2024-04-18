В Ивано-Франковске на западе Украины прогремели взрывы

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Взрывы слышны в Ивано-Франковской области в западной части Украины. Они раздались на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». На данный момент, согласно онлайн-карте, представленной министерством цифровой трансформации Украины, сигналы воздушной тревоги звучат в четырёх регионах страны. Это Ивано-Франковская, Хмельницкая, Тернопольская и Черновицкая области.
Ранее сообщалось о взрыве в районе северо-восточной окраины города Кропивницкий (бывший Кировоград). Известно, что в районе расположенного там аэродрома находятся склады вооружений и топливные хранилища. Кроме того, в тех местах располагаются железобетонный и асфальтовый заводы, а также электрическая подстанция.
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Александр Бойцов