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ВС РФ ударили по пригороду Харькова

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по пригороду Харькова
18 апреля 2024, 07:28
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Российские войска нанесли удар по пригороду Харькова, пишет РИА Новости.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, прилет был ночью. Подробности пока не приводятся.

Накануне Лебедев сообщил об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы. На месте оцепили дороги.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Российский врач поделился секретом «антираковой» диеты
Онколог Иванов рассказал паро пищевые привычки для профилактики любого рака
18 апреля 2024, 06:07

Фото: istock / utah778

Врач-онколог Антон Иванов рассказал россиянам о профилактике возникновения онкологических заболеваний с помощью питания.
«Важно ограничить потребление калорийной пищи и продуктов, способствующих набору веса. Из-за лишнего веса нарушается обмен веществ. При правильном обмене клетки питаются и живут. Как только в организме происходит сбой, в клетках начинается мутация», – заявил врач в беседе с «Газетой.ру».
Онколог призвал снизить количество потребляемого красного мяса, к примеру, говядины, свинины и телятины. Избыток гемового железа, которое содержатся в таком мясе, повышается риск воспалений во всем организме.

Помимо этого, стоит каждый день употреблять продукты растительного происхождения.

Важной частью профилактики рака является отказ от спиртных напитков, снижение употребление соли и избегание заплесневелых продуктов, подытожил Иванов.

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Украинская полиция показала видео с раненым военным в Чернигове
«Страна.ua»: полиция Украины показала видео из Чернигова с раненым военным
18 апреля 2024, 05:26

Национальная полиция Украины показала кадры первых минут после удара по гостинице в Чернигове. В ролике замечен раненый в военной форме. Об этом пишет «Страна.ua» в Телеграм-канале.
«Полиция публикует кадры первых минут после прилета по гостинице в Чернигове. Среди раненых виден человек в военной форме. Вокруг тоже есть военные», — сообщает издание.
Утром 17 апреля украинские информагентства сообщили о взрывах в нескольких городах на севере, юге и востоке страны, включая Чернигов. В 8:48 по московскому времени начала действовать воздушная тревога в Киеве и Киевской области, после чего предупреждение распространилось на Черниговскую и Сумскую области.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* позже сообщил, что удар в Чернигове пришелся по отелю, где размещались бойцы Вооруженных сил Украины.

Зеленский признал продвижение ВС РФ и обвинил ЕС в промедлении
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Ранее сообщалось об уничтожении 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
#полиция
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#воздушнаявсу
#удар
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В Белгородской области уничтожили 21 воздушную цель
Гладков: ПВО сбила над Белгородской областью 21 воздушную цель
18 апреля 2024, 04:25

Фото: istock / bpawesome

Система противовоздушной обороны сбила 21 воздушную цель над Белгородом и Белгородским районом. В результате атаки пострадал один россиянин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
Снаряд попал в частный жилой дом, у него повреждена кровля и разрушена одна стена. Пострадавшую женщину доставили в больницу с осколочным ранением левой стопы.

Сведенья о последствиях воздушной атаки уточняется, добавил губернатор.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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В Ростовской области уничтожили три беспилотника
Губернатор Голубев: в районе Каменска-Шахтинского уничтожены три беспилотника
18 апреля 2024, 03:03

Фото: istock / chameleonseye

Система противовоздушной обороны уничтожила три беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Об этом проинформировал губернатор региона Василий Голубев.
Как утверждает региональный глава, попытка атаки была пресечена в районе Каменска-Шахтинского ночью.

«Около 02:00 ночи в районе в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА», — написал Голубев.
Последствия на земле уточняются, добавил губернатор.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#бпла
#сво
#всу
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#беспилотник
#ростовская область
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Взрывы прогремели в Киевской области
18 апреля 2024, 01:12

Фото: istock / aapsky

В Киевской области прогремели взрывы. Об этом информирует украинский 24-й канал.
Также сообщается о воздушной тревоге в некоторых регионах страны, в частности, Киевской, Днепропетровской и Полтавской областях.

До этого в Белгороде объявили опасность атаки беспилотников. Также сообщалось об уничтожении 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по инфраструктуре Украины ВС России начали наносить 10 октября 2022 года - через 2 дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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#взрывы
#украина
#киев
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В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Мэрия Белгорода объявила об опасности атаки беспилотников
18 апреля 2024, 00:52

Фото: istock / sommersby

На территории Белгорода объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировала городская администрация в Телеграм-канале.
«РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — сказано в сообщении.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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#беспилотник
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Российские системы ПВО сбили 14 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
МО РФ: 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью
17 апреля 2024, 23:49

Фото: istock / e-crow

Российские средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. Об этом проинформировало Минобороны России в Телеграм-канале.
«Около 23.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир», — сообщили в оборонном ведомстве.
Суммарно над территорией региона было уничтожено 14 снарядов. Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ранее Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что украинский беспилотник самолетного типа обнаружен в Воронеже и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#белгородская область
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Песков объяснил отказ комментировать потери ВС России
Песков: говорить о числе погибших в СВО военных может только Минобороны
17 апреля 2024, 22:43

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данные о количестве погибших российских военных во время специальной военной операции предоставляется только министерством обороны. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь главы государства отметил, что в Кремле не дают информацию по подобным вопросам. Объясняя, почему цифры о потерях ВС РФ не публикуются, Песков рассказал, что в данном случае речь идет о законе о гостайне, а также об особом режиме распространения информации в условиях спецоперации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее губернатор региона Александр Гусев написал в Telegram-канале, что украинский БПЛА самолетного типа обнаружен и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Над Воронежем уничтожили украинский дрон самолетного типа
Гусев: силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и подавили над Воронежем дрон ВСУ
17 апреля 2024, 22:33

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор региона Александр Гусев написал в Telegram-канале, что украинский БПЛА самолетного типа обнаружен и подавлен дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над Воронежем.
В результате падения беспилотника повреждения получило одно промышленное здание. По словам губернатора, на месте происшествия работают оперативные службы.

Также выехали представители региона и администрации города. Напомним, ГУ МЧС региона сообщило об опасности атаки беспилотников в 22:05 мск.

Ранее сообщалось, что в Воронеже прогремел взрыв. Над городом поднялся столб дыма, об этом сообщили очевидцы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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