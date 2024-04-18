ВС РФ ударили по пригороду Харькова

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Российские войска нанесли удар по пригороду Харькова, пишет РИА Новости.
По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, прилет был ночью. Подробности пока не приводятся.
Накануне Лебедев сообщил об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы. На месте оцепили дороги.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Накануне Лебедев сообщил об ударе по инфраструктуре порта в районе Одессы. На месте оцепили дороги.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алёна Самарева