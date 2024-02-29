Контроль над Невельским и «кольцо» для ВСУ в Новомихайловке: последние новости СВО

Фото: iStock/dr_evil
ВС РФ провели серию атак и перешли к штурму Новомихайловки сразу на нескольких направлениях. Где ВСУ оказались взяты в «кольцо» и на каком участке фронта российским военным удалось перехватить инициативу, читайте в материале «Радио 1».
Запорожское направление
В районе Работино ВС РФ продолжают штурмовые действия, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Также российские военнослужащие атакуют северо-западнее Вербового. На Запорожском направлении ВС РФ активно применяют РСЗО (реактивные системы залпового огня – прим.ред). По скоплению ВСУ в Орехово был нанесен удар ФАБами с УМПК (фугасными авиационными бомбами с унифицированного модуля планирования и коррекции – ред).
Херсонское направление
ВСУ предприняли попытку высадки на Тендровскую косу. Около 30 бойцов украинской армии попытались занять западную окраину области, однако ВС РФ открыли по десанту противника шквальный огонь. Три лодки ВСУ затонуло. Также продолжаются активные бои в Крынках. В районе Антоновского моста ВСУ продолжают укрываться от российских военнослужащих. ВС РФ работают по укрепрайонам артиллерией.
ВС РФ удалось зайти в село Невельское, об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
«ВС РФ зашли в н.п. Невельское. Продвинулись к юго-востоку от села, достигнув его окраин», - Лисицын.
Донецкое направление
Российские военные штурмуют Новомихайловку сразу с трех направлений. ВСУ пытаются сдержать позиции в условиях круговой обороны. ВС РФ также атакуют в районе Победы и Георгиевки. Продвижение зафиксировано к югу от Красногоровки после серии успешных атак.
Севернее Авдеевки ВС РФ стремятся прорваться к Семёновке. Имеют тактический успех. Параллельно наступают на Бердычи. Потеря этих двух населённых пунктов оборвёт логистику противника.
Авдеевское направление
На Авдеевском участке был освобожден населенный пункт Орловка. ВСУ были вынуждены покинуть позиции. По Георгиевке российские бойцы работают «Солнцепеками», также продолжается штурм в Первомайском. В результате атак, ВСУ лишились два танка и боевой машины пехоты.
Читайте также:
Российская авиация накрыла бойцов ВСУ «Тулумбасами»
Министерство обороны сообщило о закреплении позиций в Работино
Для ВСУ спрогнозировали «новую Авдеевку»
Анастасия Хохлова