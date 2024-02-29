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Контроль над Невельским и «кольцо» для ВСУ в Новомихайловке: последние новости СВО

29 февраля 2024, 09:54
Фото: iStock/dr_evil

Фото: iStock/dr_evil

ВС РФ провели серию атак и перешли к штурму Новомихайловки сразу на нескольких направлениях. Где ВСУ оказались взяты в «кольцо» и на каком участке фронта российским военным удалось перехватить инициативу, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


В районе Работино ВС РФ продолжают штурмовые действия, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Также российские военнослужащие атакуют северо-западнее Вербового. На Запорожском направлении ВС РФ активно применяют РСЗО (реактивные системы залпового огня – прим.ред). По скоплению ВСУ в Орехово был нанесен удар ФАБами с УМПК (фугасными авиационными бомбами с унифицированного модуля планирования и коррекции – ред).

Херсонское направление


ВСУ предприняли попытку высадки на Тендровскую косу. Около 30 бойцов украинской армии попытались занять западную окраину области, однако ВС РФ открыли по десанту противника шквальный огонь. Три лодки ВСУ затонуло. Также продолжаются активные бои в Крынках. В районе Антоновского моста ВСУ продолжают укрываться от российских военнослужащих. ВС РФ работают по укрепрайонам артиллерией.

ВС РФ удалось зайти в село Невельское, об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.

«ВС РФ зашли в н.п. Невельское. Продвинулись к юго-востоку от села, достигнув его окраин», - Лисицын.

Донецкое направление


Российские военные штурмуют Новомихайловку сразу с трех направлений. ВСУ пытаются сдержать позиции в условиях круговой обороны. ВС РФ также атакуют в районе Победы и Георгиевки. Продвижение зафиксировано к югу от Красногоровки после серии успешных атак.

Севернее Авдеевки ВС РФ стремятся прорваться к Семёновке. Имеют тактический успех. Параллельно наступают на Бердычи. Потеря этих двух населённых пунктов оборвёт логистику противника.

Авдеевское направление


На Авдеевском участке был освобожден населенный пункт Орловка. ВСУ были вынуждены покинуть позиции. По Георгиевке российские бойцы работают «Солнцепеками», также продолжается штурм в Первомайском. В результате атак, ВСУ лишились два танка и боевой машины пехоты.

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Российская авиация накрыла бойцов ВСУ «Тулумбасами»
МО РФ: штурмовики накрыли личный состав ВСУ крупнокалиберными «Тулумбасами»
29 февраля 2024, 07:32

Фото: istock / YAROSLAV ISKRYZHYTSKYI

Российские штурмовики Су-25 «Грач» ВКС России атаковали скопления военных ВСУ на Донецком направлении ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение Минобороны РФ.

Удары наносились с последующим кабрированием минимальной высоте в 25 метров. По данным передового авиационного наводчика, все цели были успешно ликвидированы. Полет штурмовиков был произведен без происшествий, после выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу.

Отмечается, что С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра может разрушать командные пункты, взлетно-посадочные полосы, укрепленные и забетонированные объекты и скопления бронетехники.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Министерство обороны сообщило о закреплении позиций в Работино
МО: российские части укрепили свои позиции в Работино
29 февраля 2024, 06:20

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Российские мотострелковые подразделения заняли и укрепили позиции в Работино (Запорожская область), сообщает газета «Известия» с ссылкой на Министерство обороны.
По данным ведомства, штурмы проводятся военнослужащими «гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа (ЮВО)».

Напомним, что активный боевые действия в селе начались 25 февраля. Тогда сообщалось, что на севере села разместились украинские войска.

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, Работино – одна из самых горячих точек на запорожском фронте, где инициативу проявляют российские войска, а «украинская сторона оказывает сопротивление с помощью беспилотников».

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#всу
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Для ВСУ спрогнозировали «новую Авдеевку»
Аналитик Фэйнтуш: ВСУ ожидают новые катастрофы под Донецком
29 февраля 2024, 05:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Украинские военные ожидают повторения ситуации, подобной Авдеевке, заявил старший аналитик по вопросам разведки охранной компании Global Guardian, Зев Фэйнтуш американский журнал Newsweek.
По словам эксперта, если Соединенные Штаты немедленно не согласятся на новый пакет поддержки Киева, российские войска продолжат освобождать районы под Донецком. По его словам, взятие Авдевки открыло России доступ к более ровной местности, которая более благоприятна для наступления.

Специалист также добавил, что переход города под контроль России создал кризис в стратегии украинских властей. Стало трудно убедить молодых граждан сражаться до конца в таких крепостях, как Артемовск (украинское название города - Бахмут) и Авдеевка.

Аналитик заключил: «Украина уступает и по численности личного состава, и по количеству орудий вдоль фронта, а [президент страны Владимир] Зеленский оказался в политической западне».

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Высказывания Макрона о размещении войск на Украине объяснили паникой
Аналитик Меркурис: Макрон паникует из-за новостей с Украины
29 февраля 2024, 04:55

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон испытывает тревогу после получения секретной информации о положении украинской армии заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.
По словам Меркуриса, именно поэтому глава государства заявил, что западные войска могут быть отправлены на Украину.

«Люди, которые впадают в панику, совершают невероятно безрассудные опасные поступки. Меня нисколько не удивляет, что именно Макрон выступает за это», – отметил эксперт.

Меркурис считает, что западные державы осознали потерю контроля над конфликтной ситуацией.

Ранее депутат Михаил Шеремет заявил, что ввод французских войск на Украину будет расценен как вторжение.

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Российского военного обвинили в том, что он воевал на стороне ВСУ
«Коммерсантъ»: российский военный Богданов обвиняется в участии на стороне ВСУ
29 февраля 2024, 04:08

Фото: iStock/Michele Ursi

Военному российской армии Радику Богданову после обмена пленными предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ, ему грозит до 20 лет лишения свободы, передает «Коммерсантъ».
52-летний уроженец Башкирии Радик Богданов проходит по уголовному делу о вступлении в ряды вооруженных сил на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Богданов уже признал себя виновным в предъявленном обвинении.

Согласно данным «Коммерсанта», дело Богданова, скорее всего, будет переквалифицировано по статье о добровольной сдаче либо по статье о государственной измене как сдаче врагу. В последнем случае он может быть приговорен к пожизненному заключению.

По версии следствия, россиянин сдался в плен силам ВСУ летом прошлого года в районе села Водяное (ДНР). После обучения Богданов вступил в добровольческий батальон «Скала». 3 января этого года мужчина вернулся на родину по итогам обмена военнопленными.

Украинские Telegram-каналы ранее сообщали, что военнопленный Радик Богданов вступил в ряды ВСУ летом прошлого года.

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Киев признал ликвидацию элитного отряда спецназа в Херсонской области
Командование ВСУ заявило о гибели элитного отряда в Херсонской области
29 февраля 2024, 03:38

Фото: iStock/KaninRoman

Командование Сил специальных операций (ССО) украинских войск подтвердило гибель бойцов спецназа 73-го морского центра в Херсонской области, сообщается в Telegram-канале подразделения.
По данным командования, диверсанты «обеспечивали отход» основной группы после выполнения боевой задачи.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области ВС РФ уничтожили группу украинских диверсантов, планировавших высадиться на Тендровской косе. В результате неудачи ВСУ потеряли около 20 бойцов и оставили данный район.

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В Москве охарактеризовали слова Макрона об отправке войск на Украину
Депутат Шеремет: отправку французских войск воспримут как оккупацию Украины
29 февраля 2024, 03:19

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Появление французских войск на Украине будет расценено как вторжение, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.
По словам политика, Москва сразу же увидит во Франции агрессора и сторону конфликта. По мнению Шеремета, Франция в итоге разочаруется в украинских властях, как в случае с Польшей.

«Зеленский пусть не сомневается, заграница его не спасет. Французам еще предстоит познать разочарование от украинского режима, которое уже настигло соседнюю Польшу», — подчеркнул депутат.

Ранее политолог Карасев заявил, что Украина планирует заменить военных ВСУ в тыловых районах войсками союзников.

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На Украине планируют заменить военных ВСУ в тыловых районах европейскими войсками
Политолог Карасев: европейские войска заменят военных ВСУ в тыловых районах
29 февраля 2024, 02:53

Фото: iStock/Andrea Cabajova

Украина планирует использовать европейские войска для переброски войск из-за линии фронта на передовую, заявил директор киевского Института глобальных стратегических исследований Вадим Карасев в интервью YouTube-каналу Iton-TV.
По мнению специалиста, европейские войска могут быть развернуты в западных тыловых районах, например, вблизи Приднестровья и на границе с Белоруссией. По мнению Карасева, европейские войска могут «понадобиться Киеву в случае катастрофической нехватки личного состава» ВСУ.

Ранее президент Франции Эммануэль Марон не исключил возможности отправки западных войск Киеву.

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#политолог
#украина
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В Нидерландах призвали не отправлять войска на Украину
Нидерландская партия FvD потребовала прекратить отправлять войска Киеву
29 февраля 2024, 01:20

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Нидерландская ультраправая популистская партия «Форум за демократию» (FvD) призвала власти страны не отправлять войска на Украину, говорится в опубликованной петиции на сайте партии.
В тексте петиции подчеркивается, что нельзя допустить гибель нидерландских солдат в «непреодолимой войне» с Россией.

«Мы должны предотвратить это любой ценой. (...) Призыв к миру как никогда важен», – заявляется в сообщении. Петицию подписали уже более 10 тысяч человек.

Ранее Нидерланды заявили о готовности к передачи Украине шести истребителей F-16.

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