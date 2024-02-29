Российская авиация накрыла бойцов ВСУ «Тулумбасами»

Фото: istock / YAROSLAV ISKRYZHYTSKYI
Российские штурмовики Су-25 «Грач» ВКС России атаковали скопления военных ВСУ на Донецком направлении ракетами С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение Минобороны РФ.
Удары наносились с последующим кабрированием минимальной высоте в 25 метров. По данным передового авиационного наводчика, все цели были успешно ликвидированы. Полет штурмовиков был произведен без происшествий, после выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу.
Отмечается, что С-13 «Тулумбас» калибра 122 миллиметра может разрушать командные пункты, взлетно-посадочные полосы, укрепленные и забетонированные объекты и скопления бронетехники.
Читайте также:
Министерство обороны сообщило о закреплении позиций в Работино
Российские силы освободили село Орловка на Авдеевском направлении
Российского военного обвинили в том, что он воевал на стороне ВСУ
Алина Юрчак